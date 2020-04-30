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台南首家五星級國際觀光大飯店　大億麗緻酒店宣布6月30日熄燈

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▲台南首家五星級國際觀光大飯店「大億麗緻酒店」宣布6月30日終止營運，令許多台南民眾大感震驚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南首家五星級國際觀光大飯店「大億麗緻酒店」宣布6月30日終止營運，令許多台南民眾大感震驚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南首家五星級國際觀光大飯店「大億麗緻酒店」30日宣布6月30日終止營運！大億麗緻酒店表示，新冠肺炎疫情嚴重衝擊觀光旅館業，該酒店的營運也深受影響，在取得出租人諒解後，決定在6月30日終止營運，並依法保障員工與客戶權利。

▲台南首家五星級國際觀光大飯店「大億麗緻酒店」宣布6月30日終止營運，令許多台南民眾大感震驚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，大億麗緻酒店是由大億集團投資，兼具商務、會議、休閒、餐飲、宴客、娛樂等功能於一體，樓高22層地下5層，315間豪華客房及套房，260個停車位。座落於台南市中心西門商圈，緊鄰新光三越台南新天地，車程距離台南火車站及台南航空站約10分鐘、高鐵台南站約30分鐘，並有高鐵免費接駁巴士直達酒店，是台南首家五星級國際觀光大飯店，該店奈持「體貼入心，更甚於家」的服務理念，讓每一位賓客，都能感受細緻溫馨的服務經驗，是台南地區著名國際飯店，住房率一向數一數二。

台南大億麗緻酒店30日突然向媒體發出一只「說明書」，指受新冠肺炎疫情嚴重衝擊，大億麗緻酒店的營運也深受影響，在取得出租人國泰人壽諒解，決定在2020年6月30日終止營運，並聲明會依法完全保障員工與客戶權利。公告並強調說明事項不接受採訪。

▲台南首家五星級國際觀光大飯店「大億麗緻酒店」宣布6月30日終止營運，令許多台南民眾大感震驚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南大億麗緻酒店說明書內容為：「致各位親愛的媒體好友，感謝您對大億麗緻酒店長期以來的支持與愛護，本酒店秉持在地企業努力經營，並善盡企業社會責任，但由於本次新冠肺炎疫情嚴重衝擊觀光旅館業，大億麗緻酒店的營運也深受影響。出租人國泰人壽多次主動釋出降低資金協助營運的善意，但大億麗緻酒店考量多方面的因素，取得出租人國泰人壽諒解，雙方協議於民國109年6月30日終止不動產租約。爰此，大億麗緻酒店決定於民國109年6月30日終止營運，公司將妥善處理終止營運後的一切相關事宜；有關大億麗緻酒店所有員工及客戶的權利，都會依法給予完全的保障。再次的感謝您一直以來的支持，說明事宜恕不接受採訪敬請見諒！台南大億麗緻酒店 敬上，中華民國109年4月30日」。

許多台南民眾聽聞大億麗緻酒店要終止營業的消息都大感震驚，民眾都說「好可惜！這麼好的國大飯店」，「沒聽說過有營運不佳問題」、「新冠肺炎疫情衝擊太大了，會不會產生骨牌效應？真擔心台灣的經濟」，台南大億麗緻酒店首家宣布停業的五星級國際大飯店，會不會產生骨牌效應，有待後續觀察。

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