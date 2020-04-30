暴漲房屋稅遭民幹噍降稅民進黨搶功騙紓困　藍軍痛罵：袂見笑！

▲台南市議會定期大會召開，市議會國民黨團指出，藍軍願做黃偉哲市長防疫的後盾，但今年房屋稅因國民黨團努力爭取降回到56％，民進黨卻出面搶功勞。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市議會第3屆第3次定期大會30日召開，市議會國民黨團大會中指出，台南藍軍願做黃偉哲市長防疫的後盾，但賴清德連3年暴漲房屋稅漲到81％，惹得天怒人怨，今年房屋稅因國民黨團努力為鄉親爭取，降回到56％，長期裝聾作啞的民進黨卻出面搶功勞還說是為了防疫，國民黨團怒批民進黨真是：「袂見笑」！

黨團書記長王家貞議員，首先質詢黃偉哲市長，愛滋病在那一國先發病，黃偉哲答說美國，王家貞正色說，全球都不會說美國愛滋，市長施政報告提「武漢肺炎」，應避免，疫情過後如何振興經濟，國內面臨ECFA兩岸間微妙關係、中美大國間，台灣人角色扮演是很重要的，請黃偉哲市長不要被少數民進黨中央挑撥。

針對民進黨中央1968APP在51連假前夕，又點名台南27個景點，黃偉哲市長氣得嗆中央，台南出身的陳宗彥居然說台南應覺得高興，請黃偉哲應該為鄉親權益硬起來，不要讓一套晚上都能出現「阿飄」的APP，毀了台南的旅遊等相關產業。黃偉哲答說，他已高聲嗆中央，也有人在罵他，但為了台南，台南市府會做好防疫，希望遊客能安心暢遊台南。

蔡淑惠表示，市長防疫表現獲市民肯定，民調從30幾趴提升到80幾趴，但民進黨中央推出的紓困方案，因為限制過多惹出一堆民怨，尤其在台南，好多鄉親到服務處哭訴，希望台南市政府能苦民所苦。

洪玉鳳認為紓困專線很重要，很多鄉親報目前為止仍搞不懂民進黨中央錯綜複雜的紓困方案，想活絡經濟應發消費券，不要限定何種行業才可活絡經濟。林美燕建議增加醫護警消防疫津貼，設立單一窗口，讓沒勞保和沒加入公會的民眾可以申請紓困。曾培雅說，安心上工200人夠嗎，現在經濟蕭條，失業無薪假者多，第二預備金若不夠用，請台南市政府再想方設法爭取預算，讓更多無薪假鄉親能上工。

蔡育輝指出，回顧賴清德暴漲房屋稅這些年，鄉親們四處陳情，民進黨都裝聾作啞，因為他進入不動產委員會極力爭取降稅，去年獲得黃偉哲市長善意回應，今年降稅，民進黨怎會出來搶功。台南27個景區再被點名，黃偉哲市長說中央跟台南有仇嗎？台南出身的陳宗彥還回說台南應高興，這種人站在雲端久了遲早會不見了，台南旅遊業衝擊之大，連大麗億緻也要熄燈，民進黨中央居然視而不見，他鼓勵黃偉哲市長到台北選台北市長，用阿扁總統模式展現長才。

李鎮國則表示，民進黨中央和地方政府紓困常不同調，光是簡易申請表或放寬急難際標準的不同就激怒申請的鄉親，公所說沒有接到上面公文，鄉親則批紓困雜亂無章，在區公所常看到火爆的吵架場景。

林燕祝則怒批民進黨團還敢開疫情紓困及時雨記者會說，房屋稅降價是民進黨的功勞，問問台南鄉親賴清德暴漲房屋稅這些年，大家日子是怎麼過的，明明不是事實，黃偉哲市長怎會跟民進黨團一起開記者會誤導鄉親，市長為何不告訴大家，這些是國民黨長期的努力，而且房屋稅並不是真的降稅，只是從81％，回歸到2016年6月30日以前的稅，如果台南市政府真有誠意房屋稅應再降3成，地價稅也應同時降3成。

方一峰也為農民抱不平，漁民在這波紓困1個月領3萬，結果弱勢的農民呢？還有一群勞工退休轉國保的鄉親，實際從事漁業或其他行業，在這次疫情也受到衝擊卻無人關心。

尤榮智則肯定黃偉哲市長送火鶴花促銷在地農產品，因為火鶴花百分之90以上都外銷日本，產業受疫情影響，母親節送火鶴花讓農友很感心，但談到紓困，則氣到罵民進黨連這騙小孩的酷碰券都做得出來，花4千才能領1千元，有錢誰要紓困，國民黨建議發現金或發消費券，民進黨卻不接受。



許至椿則感謝一線醫護，但基層碰到最多紓困卡關的案例是，勞工24000元，3月前加入勞保可領紓困，但在資方勞工最低薪資23800元卻沒，既然台南市政府今年盈餘近40億，應減免地價稅共體時艱。盧崑福也批，暴漲房屋稅，壞事民進黨作，開記者會搶功，收割民進黨收割，賴清德政策不對，黃偉哲急轉彎降稅，藍軍給黃偉哲市長按讚，請黃偉哲市長在地價稅調價案也要回應民意。

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