高市議會臨時會喬不攏　綠營轟韓國瑜：拆看板很快來議會很慢

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

民進黨及時代力量等跨黨派高雄市議員提案高雄市議會5月4日到13日開臨時會，28名連署人都不願撤簽，將要求議會依地方制度法規定開臨時會。因此高市議會程序委員會29日下午召開會議，但最後有議員提出臨時會時間與定期大會太近，希望民進黨及跨黨派議員能先協商，於5月1日決定臨時會是否召開，回覆程序委員會。

由於高雄市議會22日舉行第3次臨時會時，以敦睦艦隊新冠肺炎疫情吃緊，為避免社區群聚感染風險，國民黨籍議員曾俊傑建議不召開臨時會，並視疫情和緩後舉行定期大會議會經表決以32票同意不召開臨時會，高雄市長韓國瑜根本沒進到議事廳，就直接下課。讓民進黨及時代力量等跨黨派議員決定再次連署提案，於5月4日到13日召開第4次臨時會，不過因為高雄市議會第3屆第3次定期大會已經決定為5月14日召開，副議長陸淑美原本希望能撤簽開臨時會。

最後，民進黨及時代力量等跨黨派共28名議員都不願撤簽，將要求議會依地方制度法規定開臨時會。因此，高雄市議會29日下午召開程序委員會、討論第4次臨時會時間與議程，要求高雄市長韓國瑜得進議會報告防疫超前部署具體作為，及敦睦艦隊群聚感染影響高雄的相關因應措施，以及產業紓困振興暨提昇觀光旅遊相關政策，和對受影響的市民生活補助與津貼的專案報告。

▲副議長陸淑美 。（圖／記者洪正達攝）

會議中，由於部分民進黨籍議員認為臨時會應至少召開7天，以符問政需求，無黨團結聯盟總召朱信強說，臨時會與定期大會召開日期僅相隔10天，徒具意義，如果民進黨團堅持主張，無黨團結聯盟要求將第3次定期大會延至6月8日舉行。因此，副議長陸淑美表示，希望民進黨團能溝通撤簽事宜，於5月1日程序委員會中，再決定臨時會是否有召開必要。

▲民進黨總召韓賜村 。（圖／記者洪正達攝）

民進黨總召韓賜村表示，主席裁示由他招開黨團協調會，徵求議員意見，是否要求於4日召開臨時會，因為有無黨籍議員提出，如果4日要開臨時會，與定期大會離太近，會要求定期大會延後，因此，為了要讓定期大會順利展開，民進黨團黨團同仁協商，於5月1日決定臨時會是否召開，回覆程序委員會。

不過，民進黨市議員林智鴻說：「這是威脅論，國民黨用多數暴力，要我們自我閹割撤簽，如果是我我堅持不撤簽」，更批韓國瑜拆看板很快，來議會很慢。

時間對我們來說完全沒用！

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