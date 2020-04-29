疫情緊繃創商機！花蓮推憑口罩享農特產6折　飯店推外帶餐盒

▲花蓮縣政府與各地農會合作推出「謝謝罩護」行銷活動，至活動合作農會超市購買指定商品，即可享最低6折優惠。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為協助在地農特產品行銷，花蓮於防疫期間與各地農會合作推出「謝謝罩護」行銷活動，即日起至6月30日止，消費者只要透過「持超商預購口罩繳款相關證明」或「配戴口罩」（二擇一）任一種方式，至本活動合作農會超市購買指定商品，即可享最低6折優惠。另為「減少群聚用餐」，有多家知名飯店推出外帶餐盒服務，以平價兼具健康為訴求，讓民眾不用到餐廳也能品嚐到飯店主廚手藝。

自中央政府「口罩實名制」政策實施後，口罩銷售通路也越來越多元，從初期僅能在藥局排隊購買，到至今已推展於手機app （emask）預購超商取貨付款，近日更推廣到直接可在超商以健保卡預購繳款，多元的銷售通路使民眾有更多選擇，更節省許多時間。

【謝謝罩護】活動係花蓮縣政府與縣內各地區農會合作，透過縣內統一及全家超商協助宣傳，在疫情影響觀光期間推動花蓮在地農特產品的銷售，多項各家農會獨家販售的產品，於本次活動中推出最低6折優惠，民眾可把握機會至花蓮縣農會、花蓮市農會、吉安鄉農會、壽豐鄉農會、鳳榮地區農會、光豐地區農會、瑞穗鄉農會、玉溪地區農會及富里鄉農會等農會超市選購。

此外，受疫情影響，花蓮多家飯店因室內用餐需求減少推出各式飯店外帶餐盒，且食材與用料並不因外帶而馬虎，花蓮翰品酒店、理想大地渡假飯店、藍天麗池與煙波大飯店等四家推出豪華版餐盒，而美侖大飯店及福容大飯店、富野渡假酒店、星晟棧渡假飯店推出特製平價百元餐盒，多款特製菜色提供選擇，讓消費者在防疫期間也能享受到平價美食，建議經常需要訂購外食餐盒的民眾可以參考飯店外帶餐盒，除多重選擇外也可以親民價格品嚐到飯店美饌！

「謝謝罩護」相關訊息請至花蓮縣全球資訊網https://www.hl.gov.tw/查詢。

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