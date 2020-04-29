口罩產量夠了嗎？陳時中精算1700萬片「剛好平衡，不能大意」

▲國內口罩生產線再突破！（示意圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

口罩是重要的防疫戰備物資，而台灣的產量提升且趨穩，是否已達到預期足夠的目標？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（29）日回應，目前每日產量約能達到1700萬片，提供給民眾、醫護人員、工商經濟、國防等，加起來剛好平衡，甚至生產線再突破、曾達到日產1800萬片，「但也不能大意，若工廠有問題，量能就會有變化。」而他也強調，「戴口罩仍是常態措施，希望（國民）把個人防線做好」。

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內無新增病例，連續4天零確診，不過仍提醒大眾做好戴口罩、勤洗手、社交距離等防疫措施。指揮官陳時中表示，戴口罩是常態策略，個人防線要做好，以及希望能在這段期間，將全體國民培養起良好的個人衛生習慣，不僅是防疫此次病毒，對於很多相關傳染病都有幫助。

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▲陳時中希望能在這段期間，將全體國民培養起良好的個人衛生習慣，不僅是防疫此次病毒，對於很多相關傳染病都有幫助。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

陳時中提到，目前國內口罩大約能夠日產1700萬片，他說明從4月9日那週起在配用民生藥局方面，曾最多一天出去1500萬片口罩，那週起連續3天都達到每天1200萬片，不過因為第一週購買的人多，第二週起相對變少，兩週平均下來每日900萬片。

後來加上「實名制2.0」一天將近200萬片，因此目前累計約每日1100萬片成人口罩，加上小孩的口罩130萬片，一天共1230萬片。再加上醫療單位每日約201萬片、工商業經濟使用約110萬片、國防部約10多萬片，「加起來剛好一天將近1700萬，剛好與目前的日產量平衡。」

陳時中進一步說明，在戰備手頭上也有6千多萬片，不過有些要提前配送到郵局再到藥局，這需要一些儲備量，另外超商要的儲備量更多，因為它需要集體去包裝，平均兩週前就要送去，所以有所謂的「週轉量」。

▲國內口罩目前日產量可達1700萬片。（圖／記者湯興漢攝，威欣利實業有限公司口罩生產線上作業情形）

陳時中表示，現在大概每日能生產1700萬片口罩，已經達到比較安全的量了，讓9成國民都會有口罩，過了這週以後全部都有，如今生產線也已經突破1700萬了，也曾到過日產量1800萬片，不過遇到六日會降低一點，平均線在1700萬是穩定值，「但不可大意，萬一工廠有一點點的機器問題，量能就會有變化。」

今現場也有媒體提問，有民眾反映口罩品質每況愈下，若是國內自己用還好，若送到國外，品質不良就丟臉了，指揮中心是否有發現口罩不良率提高？陳時中回應，由於如今出貨速度很快，無法每一批都查，將會增加檢查頻率，確保口罩品質。