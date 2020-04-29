歪腦筋動到「國家隊」騙口罩　坐輪椅的黃琪遭收押...竟站起來了！

記者孫于珊／台北報導

曾騙過前總統陳水扁而知名的「騙扁小子」黃琪（本名黃照岡），涉假冒香港首富李嘉誠的秘書，向口罩大廠中衛公司詐萬片口罩，台北地院認為黃琪涉犯詐欺等多項罪名，犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證及反覆實施詐欺取財之虞，因此裁定他羈押禁見。而原本都以輪椅代步的黃琪，遭收押後，竟然「站起來了」！

▲黃琪涉冒名騙口罩遭羈押禁見，他一身黑包緊緊「走」上囚車。（圖／記者孫于珊攝）

法官指出，黃琪涉犯《刑法》偽造準私文書罪、使公務員登載不實罪、詐欺取財既遂、未遂罪、《公司法》未繳納股款驗資不實罪、《洗錢防制法》洗錢罪、《律師法》未取得律師資格意圖營利辦理訴訟事件罪嫌，犯罪嫌疑重大；且黃琪曾指示證人刪除通訊軟體對話紀錄，又有證人、共犯未到案，因此足認黃琪有勾串、滅證之虞。

法官再指出，黃琪已有多次冒用他人名義實行詐欺取財的前案紀錄，如今出監後仍再犯，且次數非屬單一，足認黃琪詐欺取財的手法已有一定的犯罪計畫及模式，若准予黃琪具保或限制住居，黃琪隨時可能繼續詐騙。

不過法官說，黃琪於另案除因病未到庭而經法院拘提外，均有按時到庭，且無經通緝紀錄，又考量黃琪在台灣有需撫養的人，因此目前沒有事證認為黃琪有逃亡的意圖或準備。

▲法官認為黃琪犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證及反覆實施詐欺取財之虞，因此裁定他羈押禁見。（圖／記者孫于珊攝）

歷經1個半小時的開庭審理，法官審酌一切情狀後，予以黃琪羈押並禁止接見、通信。而開庭結束後，黃琪被上銬收押，發現他不管是下樓梯或上囚車等行走過程，腳步穩健，速度、平衡感都跟一般人沒兩樣，很難把坐在輪椅上的他與今日站起來走路的他，兩者做聯想。

黃琪涉於2018年3月間，與從事保險業的友人蘇立民合夥，偽裝中年婦女的聲音，去電台大計算機中心，以醫師娘的名義申請一支網路電話分機號碼，利用這支電話從中替人關說。2020年2月疫情升溫之際，黃琪再度與蘇聯手，假冒李嘉誠的秘書致電給中衛公司，表示李嘉誠要贈送5000片兒童口罩、5000片成人口罩與100盒酒精棉片給台大。由於中衛公司的生產線全列入國家隊，口罩已被政府徵用，因此為求謹慎，中衛向李嘉誠及台大多方確認，才戳破黃琪的詐術，並向檢調報案。

▼黃琪不用輪椅也走得很穩很好，下樓梯都不是問題。（圖／記者孫于珊攝）

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