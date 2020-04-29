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前國防部副部長王文燮追思禮拜30日舉行　安厝五指山國軍忠靈殿

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▲▼台灣退役將領、中華民族抗日戰爭紀念協會榮譽副理事長王文燮。（圖／記者陳政錄攝）

▲前國防部副部長王文燮。（資料照／記者陳政錄攝）

記者林銘翰／台北報導

中華戰略學會理事長、前國防部副部長王文燮上月29日清晨6時許，疑因自撞車禍不幸身亡，享壽87歲。對此，王文燮家屬已定於4月30日上午9時，在台北市文山區靈糧山莊舉行追思感恩禮拜及覆旗榮典，軍方將循上將之禮送別，靈骨則安厝於五指山國軍忠靈殿。

王文爕於今年3月29日於新北市駕車時因心肌梗塞去世，享壽89歲，他的追思禮拜訂於4月30日上午9時，在台北市文山區靈糧山莊舉行，軍方循上將之禮送別，靈骨安厝於五指山國軍忠靈殿。

中華戰略學會表示，日前包括馬英九、前國民黨主席連戰、吳伯雄、吳敦義、國民黨主席江啟臣等人皆以對王文爕表達慰問關懷，國防部發言人史順文也表示，對此已表達沈痛哀悼，除了慰問家屬，第一時間也已派員協處，並將協助處理後續治喪事宜。

王文爕於民國38年隨政府來台，17歲在澎湖從軍。民國41年考取陸軍官校25期騎兵科，民國49年在金門擔任連長，曾逢中共發動之「六一七」、「六一九」兩次炮戰。隨後更榮陞歷練師長，軍長，澎防部司令官，八軍團司令等重要軍職。

王文爕於民國81年9月調任國防部督察部主任，晉升陸軍二級上將。民國82年調聯勤總司令，民國85年奉調國防部副部長，直至民國88年屆齡退役，軍旅生涯超過50年，更榮獲超過50座一等雲麾勳章。

王文爕在軍職退休後，於民國89年獲國民黨聘任黃復興黨部主任委員，在民國97年前總統馬英九高票當選後，民國99年鑒於任務達成主動辭去主委一職。馬英九為獎勉王文爕任黨職的傑出貢獻，更頒贈國民黨最高榮譽之實踐一等獎章，並聘為中央評議委員會主席團主席。

王文燮（1932年9月－2020年3月29日），中華民國陸軍二級上將退役，生於山東省日照縣，現居新北市新店區，曾任陸軍八軍團司令、聯勤總司令、國防部副部長。歷經白色恐怖時期，是澎湖七一三事件受害者之一。此外，他為中國國民黨籍，曾任黃復興黨部主任委員。現任中國國民黨中央評議委員會主席團主席、臺灣山東旅台同鄉聯誼總會長、中華戰略學會理事長。

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