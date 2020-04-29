洪仲丘269旅半年發生3起官士兵自傷　洪慈庸要軍方誠懇面對

▲立法院顧問、前立委洪慈庸。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

桃園楊梅高山頂陸軍269旅營區16日傍晚傳出命案，一名軍官中尉排長在中正堂身亡，有媒體報導指出，該名中尉在尋短前遭長官刁難羞辱，軍中同僚也刻意不配合，甚至在手掌寫上一位上兵的名字。對此，曾經歷類似事件洪仲丘事件的立法院顧問、前立委洪慈庸表示，期盼軍方切勿護短，必須誠懇面對問題、詳盡調查，「難道國防部的長官們都不想知道發生了什麼事，讓年輕的同袍走上末路」。

陸軍第六軍團269旅黃姓中尉排長16日傍晚被發現在桃園市楊梅區高山頂營區輕生，根據營區部隊紀錄，黃姓中尉被發現陳屍後，其手機一直處於通話中；其同僚17日在臉書爆料，認為上級長官為業績欺壓基層，不顧工作過量問題為主要兇手。

據指出，黃姓中尉屬於六軍團機步第269旅，16日傍晚營區連長以電話聯繫，因黃手機通話中未連繫上，下午4時30分，連長要求各組幹部在營區搜索，結果傍晚5時40分在大禮堂樓梯間發現黃姓中尉已死亡。

不過，自洪仲丘案發生以來，至今已走過7個年頭，立法院分別於2013年火速修正《軍事審判法》，軍人犯罪回歸司法偵審，爾後又在2015年再次修訂《陸海空軍懲罰法》，讓禁閉制度從此走入歷史。不過光是當年洪仲丘案事發的269旅，自去年9月起，至今就已連續發生3起官士兵自傷事件。

洪慈庸表示，經過他與時代力量立委邱顯智共同找國防部前來說明案件後，她認為針對269旅輕生案中有疑似霸凌的情事，盼軍方切勿護短，必須誠懇去面對問題、詳盡調查。

洪慈庸說，269旅已經不是首次發生類似事件，但從去年謝姓中士的案件到此次的案件，國防部一開始皆沒有主動要進行行政調查，而是現在才要開始做，尤其謝姓中士的案件從去年九月事發到今年一月離世，至今都沒有去找出原因，讓她質疑「難道國防部的長官們都不想知道發生了什麼事，讓年輕的同袍走上末路」，讓她與邱顯智都無法接受。

洪慈庸表示，在過往的20多年來，國軍自戕案件超過430件，且近年因工作壓力大而自傷者幾乎都是志願役，這些現象除了點出募兵文宣與現實的落差，心輔制度乃至整體軍中文化都該被檢視。

洪慈庸認為，軍中心輔機制仍有檢討空間，不少軍中弟兄在陳情時皆指出，壓力大求助心輔單位時，遇到的心輔官仍是自己的長官或同袍，再根據她所調閱的資料顯示，當時前後兩年41起自戕案件中，只有5位曾求助心輔單位。

洪慈庸指出，長久封閉的軍中文化，也導致軍中遇上問題時未做足呈報、弟兄情緒低落時不願示弱或向外求助，都容易埋下隱憂，即使近年國軍已漸往更開放開明的方向改進，但仍有很長的路要繼續走。

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