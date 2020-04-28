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影／藍委提案查敦睦艦隊航跡遭否決　陳玉珍：洩密的不是國民黨立委

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記者楊蕓／台北報導

針對敦睦艦隊官兵染疫案，國民黨立委上週在立院外交國防委員會臨時提案成立「調閱專案小組」，要求國防部提供「航舶日誌」、「船位描跡紀錄」等資料，遭到民進黨團復議否決。藍委陳玉珍批評民進黨欲蓋彌彰，暗指民進黨立委王定宇才是洩密的人，應追究國防部哪個單位洩密，告訴特定委員，難道國家機密只能告訴民進黨立委嗎？

▲▼立委陳玉珍。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委陳玉珍。（資料照／記者李毓康攝）

陳玉珍28日受訪時表示，民進黨這麼害怕，說國民黨要調機密檔案，但當天通過決議時有跟國防部討論，國防部也同意，「如果真的非常機密，開秘密會議也可以，這都是有規定的。」

「海軍染疫事件，真正洩密的誰？是誰說有機密行程？」陳玉珍暗指率先說有秘密任務的民進黨立委王定宇，「有人一直在那邊， 我不好意思直接指哪位委員說有機密行程，不是國民黨立委吧！」

陳玉珍質疑，若有機密行程，為什麼民進黨立委知道？應追究國防部哪個單位洩密，告訴某特定委員，難道國家機密只能告訴民進黨立委嗎？ 「國民黨立委通過立院正式決議，就會被指責窺探國家機密，如果真的機密，那為什麼有人外洩消息？」批評民進黨復議的行為根本就是欲蓋彌彰。

對於陳玉珍的質疑，王定宇受訪時酸回「不懂或不了解的不要指控同事」，如同他可以指著國防部大樓說那裡有機密，至於有什麼機密就不可以講，「我是不想隨便告同事，但只說哪裡有機密，跟講出機密內容有差別，還有媒體東猜西猜，說別人洩密，我如果洩密，你就不用猜了。」

王定宇強調，保守機密是職責，之所以會說有秘密任務，是因為特定政黨一直汙衊這次敦睦遠訓沒必要出航，在那個氛圍下，應該讓他們知道這一趟是為了國家重要任務出去，並不是出去玩，派去敦睦遠訓沒問題，但防疫哪裡疏忽了，不要再犯才是重點。

王定宇說，有人刻意導引到這趟遠訓不該出發，但我們現在海上幾艘戰艦為了保護國安，難道解放軍繞台，我們的軍武要放下嗎？戰艦在海上是機密，在哪裡不好講，「希望沒參加我們委員會的人，弄清楚會比較好，在國會亂講話對社會風氣不好。」

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