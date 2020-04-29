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成醫新冠肺炎防疫前線醫護人員　配戴「溫心智慧手環」隨時偵測體溫及時警覺

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▲成功大學跨領域智慧防疫團隊，開發「溫心智慧手環」，運用在成大醫院守護前線醫護人員，及隨時偵測隔離者體溫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成功大學跨領域智慧防疫團隊，開發「溫心智慧手環」，運用在成大醫院守護前線醫護人員，及隨時偵測隔離者體溫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情全球升溫，醫護人員健康守護更形重要，因為兼為防疫最前鋒及醫療最後衛的雙保險，成功大學跨領域智慧防疫團隊，開發「溫心智慧手環」，第一時間投入運用在成大醫院，守護前線醫護人員。

成大跨領域智慧防疫團隊在科技部前瞻司、成功大學與成大醫院的支持下，由成大護理系柯乃熒特聘教授、成大醫院柯文謙副院長與感染科陳柏齡副教授、資訊工程所莊坤達副教授與高宏宇教授及數學系舒宇宸副教授組成，與科技廠商磐儀科技共同開發溫心智慧手環，連結人工智慧雲端服務平台與智慧對話機器人，藉由連續監測體溫、心跳等生理指標，隨時關懷醫護人員的健康狀況，及早偵測院內感染可能性，提供醫院及時啟動防疫措施決策支持，避免疫情在醫院持續擴散。

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▲成功大學跨領域智慧防疫團隊，開發「溫心智慧手環」，運用在成大醫院守護前線醫護人員，及隨時偵測隔離者體溫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成大跨領域智慧防疫團隊主持人、護理系主任柯乃熒教授表示，自疫情之初，成大跨領域智慧防疫團隊即進入第一線場域，透過科研結果提供前線醫護防疫實務參考。目前成大醫院已有超過190名在新冠肺炎防疫前線及醫療後線的醫護人員配戴「溫心智慧手環」，連續監測體溫變化與心率變異，作為預測感染及傳染病症狀的指標，透過數學演算模式可即時警覺個人症狀變化，並藉由智慧對話機器人主動確認異常症狀與提醒，做到隨時監測、即時警覺異常。

▲成功大學跨領域智慧防疫團隊，開發「溫心智慧手環」，運用在成大醫院守護前線醫護人員，及隨時偵測隔離者體溫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

配戴溫心智慧手環醫護人員，因手環溫度持續升高而後確認有發燒的狀況，隨即就醫及回家自主健康管理；另有檢疫病房的病人出現體溫警示時，後端人員提醒病人及單位醫護人員進一步檢查確認，確實病人體溫變化及進一步評估症狀。

▲成功大學跨領域智慧防疫團隊，開發「溫心智慧手環」，運用在成大醫院守護前線醫護人員，及隨時偵測隔離者體溫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

根據實際使用溫心智慧手環的護理師表示，「因為照顧病人而會擔心自己的狀況，有這個可以隨時知道自己體溫的手環，有一種安心的感覺。」感染科醫師也覺得：「帶著監測自己體溫及心跳的手環，可以隨時提醒自己要注意身體狀況，特別在這個疫情時更顯重要。」

溫心智慧手環在成大醫院實際應用於新冠肺炎疫情的報告，已被學術期刊Journal of Microbiology, Immunology and Infection接受發表。美國紐約一家醫院也透過線上訪問實際運用情形，了解為何會想到連續測量體溫運用在臨床、目前手環偵測發燒病人的成效如何，以及未來在社區大量運用手環的計畫。

現在成大跨領域智慧防疫團隊除既有「溫心智慧手環」上傳生理資訊至雲端及人工智慧數據分析之外，再攜手聯齊科技開展手環通訊技術合作，增加取得手環配戴者的位置資訊，並透過自行研發的物聯網閘道器經由藍芽串接智慧手環，即時自動將配戴者的位置資訊及體溫、心跳生理數據上傳雲端預警系統，進行動態監測、分析及預測，精準掌握手環配戴者的人員接觸紀錄。相關系統已於成大醫院一般內科病房進行場域試辦，透過持續研發，以提供兼具即時性、便利性、行動性、整合性防疫智慧照護與服務，降低院內感染風險。

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