「嘴唇發紫」列新冠重症前兆！日公布13症狀指引　符合一項就應該諮詢

▲日本境內已有1.3萬人染疫。（圖／路透）

文／中央社東京29日綜合外電報導

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染人數持續增加，日本政府為讓輕症患者掌握自己病況，公布13項重症化前兆症狀的自我檢查表，一旦出現重症徵兆時盼有助及早接受治療。

日本讀賣新聞報導，這13項症狀分為「9項患者本人症狀」及「4項家人從旁觀察症狀」。

患者本人症狀包括：

1、嘴唇發紫

2、呼吸急促

3、突然喘不過氣

4、稍微活動就呼吸困難

5、胸口疼痛

6、無法躺下，不坐著就無法呼吸

7、呼吸困難

8、2小時內呼吸突然開始出現聲音

9、感覺心脈不整或混亂

另外，家人從旁觀察症狀包括：

1、臉色明顯變差

2、有別以往的異常樣態

3、神態恍惚，反應變慢

4、說話模糊不清，沒有回應

日本政府厚生勞動省針對確診但屬於輕症或無症狀、正在各地方政府準備的飯店或自家休養的患者，公布這份自我檢查表，列舉上述13項被視為重症化前兆的「高度緊急症狀」，希望當輕症患者病況出現變化時，有助及早接受醫師診斷。

日本目前因為確診人數持續增加，各地醫院為避免病床不足，都以接收治療重症患者為主，讓輕症患者在飯店等場所或自家休養。

不過，埼玉縣本月發生2起輕症患者在自家休養，卻因病況惡化死亡的案例，讓厚生勞動省轉變政策方向，除了必須照顧小孩的患者可以留在自家，其他輕症患者原則上都安排在住宿設施休養。

由於不論是在住宿設施或是自家休養，患者本身及陪同家人察覺病況變化很重要，因此厚生勞動省列舉13項高度緊急症狀，只有符合其中一項，就應該向住宿設施常駐護理師等人諮詢；在自家休養的人也應向保健所等單位諮詢，儘可能及早接受醫師診斷。

▼日本首相安倍晉三。（圖／路透）