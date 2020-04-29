如此人母！　9個月大男嬰哭鬧　她夥同小王以吹風機和香菸燙傷凌虐致死

▲桃園市蘆竹區去年12月發生出生10個月大男嬰受虐送醫不治，呂姓姊姊等家人今年初在桃園殯儀館遭家屬要求說出施虐真相。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區1名10個月大男嬰去年12月被發現全身多處受傷緊急送醫，經急救後仍不治，檢警查出男嬰母親呂姓女子不滿男嬰哭鬧，竟與姊姊、陳姓小王以濕紙巾塞喉嚨、沖冷水，還以吹風機、香菸燙臉部，呂女多次以腳狠踹兒子胸口還以牛奶灌口鼻，甚至當成玩具般用量搖晃等方式凌虐，桃檢29日偵結，依成年人故意對兒童傷害致死、傷害罪等起訴呂姓姐妹與陳男。

檢警調查，本件虐嬰案發生在去年12月28日中午，出生10個月大的陳姓男嬰被呂姓母親發現昏迷，送醫急救仍宣告死亡，院方發現男嬰身上多處瘀傷，臉部與右胸出現瘀黑傷勢，院方在診斷證明上寫疑似遭虐死亡，21歲的呂姓生母與其21歲的陳姓男性友人涉嫌施虐，警方將在場的男嬰生母、陳姓男子與26歲的呂姓阿姨移送偵辦，檢方偵訊後將呂姓生母與陳男聲押獲准，男嬰阿姨則獲交保。

▲桃園市蘆竹區去年12月發生出生10個月大男嬰受虐致死案，圖為男嬰生前照片。（資料照／家屬提供）

檢方複訊時，呂女、呂姊與陳男僅坦承部分凌虐事實，檢方隔離偵訊時3人相互指控有凌虐行為，親友也指證曾目睹呂女與姊姊曾虐打男嬰，檢方根據林口長庚醫院診斷證明查出，男嬰體內因諸多器官出血、腦出血及肺炎，頭、胸也有多處舊傷，懷疑曾遭凌虐，檢方偵結，呂女與姊姊、陳男等3人犯行明確，被依成年人故意對兒童傷害致死罪嫌起訴呂女與姊姊，另依成年人故意對兒童傷害罪嫌起訴陳姓男子。

▲桃園市蘆竹區去年12月發生10月大男嬰受虐致死，男嬰生父出示妻子當天傳給他的對話內容訊息。（資料照／記者沈繼昌攝）

男嬰生父透露，案發當天早上5時多要出門工作前還泡牛奶給小孩，但下午5時許，妻子卻傳訊息說：「不好了！」他立刻回撥，妻子直說不是她打的，還推託是男嬰摔倒受傷，他趕到醫院看到兒子全身插管且臉部腫脹，後背、四肢全都是瘀青等傷勢，直覺就是曾被毆打凌虐。

男嬰生父還說，男嬰阿姨曾告訴他，妻子與陳姓友人把小孩當成玩具一樣搖晃且用力甩動，當時男嬰已昏迷竟還拖了1個多小時才送醫，家人也曾看到2人騎車共遊，將男嬰掛在身前，希望司法查出真相，還給孩子一個公道。

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