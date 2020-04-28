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為防疫醫護人員加油打氣 桃市府與飯店業者贈300份五星級暖心防疫餐盒

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▲桃園市長鄭文燦（中）28日出席暖心防疫餐盒贈送儀式，喜來登酒店董事長李三連（左）贈送暖心餐盒，林口長庚醫院副院長賴旗俊（右）代表受贈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦（中）28日出席暖心防疫餐盒贈送儀式，喜來登酒店董事長李三連（左）贈送暖心餐盒，林口長庚醫院副院長賴旗俊（右）代表受贈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦28日出席「桃園喜來登酒店暖心防疫餐盒致贈儀式」，由餐廳大廚精心設計防疫餐盒贈送給林口長庚醫院第一線醫護人員，鄭文燦表示，林口長庚醫院自疫情爆發後，第一線醫護人員辛苦推動各項防疫工作，喜來登酒店特製300份兼具地方特色、養生五星級餐盒，由董事長李三連率團隊前往林口長庚醫院慰勞醫護人員，期許業者與全民共同加入防疫工作，並向醫護同仁傳達最大敬意。

▲桃園市長鄭文燦28日出席暖心防疫餐盒贈送儀式，喜來登酒店贈送300份暖心防疫餐盒，致贈林口長庚醫院團隊醫護人員分享。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦28日出席暖心防疫餐盒贈送儀式，喜來登酒店贈送300份暖心防疫餐盒，致贈林口長庚醫院團隊醫護人員分享。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這項暖心餐盒贈送儀式28日下午在林口長庚醫院舉行，鄭文燦指出，防疫視同作戰，這次台灣寫下防疫典範，林口長庚醫院是不可或缺的一環，目前桃園市確診案例約51件，轄區醫院共收治了90位病患，約佔全國2成5左右，林口長庚的檢驗量約佔全國2成，在防疫工作上扮演重要角色，雖然觀光產業是目前最需要紓困行業，但桃園喜來登酒店李三連董事長愛心不落人後，透過致贈暖心防疫便當，帶動飯店業者向桃園醫護人員加油打氣。

▲桃園市喜來登酒店團隊大廚精心設計暖心防疫餐盒，贈送林口長庚醫院護人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市喜來登酒店團隊大廚精心設計暖心防疫餐盒，贈送林口長庚醫院護人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

李三連說，觀光產業在本次疫情成為重災區，感謝市府對觀光旅遊業者的支持，為減輕疫情影響，並協助業者渡過疫情難關，面對疫情，喜來登酒店希望透過致贈特製餐盒，表達對醫護人員的感謝心意。

林口長庚紀念醫院副院長賴旗俊也說，疫情發生以來，桃園市府團隊在市長鄭文燦領導下非常用心，不僅關心醫護人員防護用品，更結合各界為醫護人員打氣，這段期間，長庚醫院全體同仁皆競競業業守護防疫大門，發揮醫療人員應盡責任，努力照顧病人，感謝市府與喜來登酒店對醫護同仁鼓勵，長庚醫院將繼續努力最好防疫工作，讓台灣醫療實力能讓世界看得見。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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