小貨車司機下車搬貨慘遭賓士車撞飛慘死　「掉落的後照鏡」成破案關鍵

▲桃園市蘆竹區本月24日凌晨發生肇事逃逸案，曾姓貨車司機下車取物時遭賓士車撞飛慘死。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區24日凌晨發生死亡車禍，曾姓貨車司機下車取物時遭一輛飛馳的賓士轎車撞飛摔落地面慘死，肇事者趁夜色逃逸無蹤，警方在現場查獲一個摔破的右照後鏡，經抽絲剝繭與比對附近廿餘個監視器畫面，終於查出陳姓男子涉案，全案依過失致死、肇事逃逸罪嫌函送桃檢偵辦。

▲桃園市蘆竹區本月24日凌晨發生肇事逃逸案，警方在現場蒐證調查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方調查，51歲的曾姓男子24日凌晨零時許，在蘆竹區八德一路將貨車停靠路旁，下車打開副駕駛座準備取出物品時，一輛疾馳賓士轎車從林口往蘆竹方向高速撞上，來不及閃躲的曾男被撞飛十餘公尺後摔落路面當場昏迷不醒，肇事者則趁夜色逃逸，因現場地處偏僻路段且光線昏暗，監視器當時曾拍下車禍撞擊瞬間畫面，但現場無人目擊，曾男經送醫急救仍宣告不治。

▲桃園市蘆竹區本月24日凌晨發生肇事逃逸案，警方在現場查獲破裂的照後鏡成為破案關鍵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方據報後封鎖現場蒐尋，在現場查出1個汽車右照後鏡，上面刻印有某汽車廠牌標誌，蘆竹交通分隊警員雷秉皓調閱相關路口20支監視器過濾比對經過車輛，終於查出肇事車輛，警方循線前往蘆竹區62歲陳姓男子住處，當場發現其轎車右前方擋風玻璃疑似撞擊受損，右照後鏡毀損，員警確認陳男就是肇事者。

▲桃園市蘆竹區本月24日凌晨發生肇事逃逸案，涉嫌肇事逃逸的賓士車擋風玻璃碎裂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳男到案後辯稱，案發時天色昏暗沒看到小貨車，僅感覺車身有震動，坦承肇事後未下車查看，警方根據現場肇事遺留右照後鏡與監視器拍下畫面佐證，依過失致死、肇事逃逸罪嫌將陳男函送桃檢偵辦。

蘆竹警分局呼籲，駕車請遵守交通法令，行經燈光昏暗路段，應小心減速駕駛，若發生交通事故，必須下車查看並報警處理，遇有人員傷亡，當事人應恪盡救護義務，並通知119救護人員到場，切勿逕自離開現場，否則即涉有肇事逃逸責任。

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