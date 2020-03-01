押走21歲男凌虐32小時　惡毒債主「棄屍荒野5個月」成白骨！

▲丘男因債務問題與同夥凌虐黃男致死。（資料照／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

高雄黃姓男子（21歲）因犯毒品罪被通緝，刑事局南打中心獲報後開始佈線追查，但黃男逃亡期間疑似因債務糾紛被另夥人押走，待專案人員在大寮、小港間的產業道路發現時，已成一具白骨。檢警深入追查，發現他遭丘男等及3名同夥押走後，被凌虐32小時，最後傷重死亡，棄屍在外長達5個月。

檢方表示，丘男與黃男疑似有債務糾紛，2019年5月14日晚間9點半左右，丘男開車載著同夥在苓雅區三路一路的巷內攔下黃男，押上車繞遍高雄，並2度載到小港大坪頂以球棒痛毆，逼迫他打電話向人借錢。隔天凌晨，丘男又載著人到鳳山、三民取借到的2萬元，但拿到錢仍不罷休，又繼續載往大社一處汽車旅館內毆打，並威脅他自囚在衣櫃中。

▲南打中心當時在丘男查獲球棒、短刀、高爾夫球桿等物品。（資料照／記者洪正達攝）

不過丘男此時已殺紅眼，等到晚間9點退房後，16日凌晨又將人帶往彌陀區鹽港一路的魚塭再次凌虐，這次除了木棍、球棒痛毆外，又持剪刀剪小指，再逼迫黃男喝下混有毒品的液體後開車載走。直到清晨5點多，再次行經小港大坪頂一帶時，眾人發現黃男死亡，於是將車輛停在高71縣道旁，將其屍體推入山溝中，由於棄屍處相當偏僻，加上該處為小港、大寮互通的產業道路，雜草長得比人高，根本很難察覺，直到檢警在2019年10月循線逮獲丘男後才供出棄屍地點，由於時間過長，被發現時僅剩下一具白骨。

檢方近期偵結後，將丘男（31歲）依殺人、非法剝奪行動自由、遺棄屍體等罪嫌起訴，同夥的孫姓男子（31歲）、鄭姓男子（29歲）也依非法剝奪行動自由、遺棄屍體等罪嫌起訴，檢方更進一步認定3人均為棄屍共犯。