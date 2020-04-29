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賓士凌晨疾駛！蘆竹男路邊開車門拿東西…遭撞「騰空飛起」慘死

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曾姓死者只是在路邊開車門要拿東西，就遭到車道邊快速駛過的賓士車撞飛，當場死亡。（蘆竹分局提供／王思云桃園傳真）

▲曾姓死者只是在路邊開車門要拿東西，就遭到車道邊快速駛過的賓士車撞飛，當場死亡。（蘆竹分局提供／王思云桃園傳真）

圖、文／CTWANT

桃園市蘆竹區發生一場死亡車禍，51歲死者只是在路邊開車門要拿東西，就遭到車道邊快速駛過的賓士車撞飛，當場死亡。

蘆竹區24日零時發生死亡車禍，曾姓51歲死者當時正從八德一路上的資源回收工廠走出來，要到小貨車副駕駛座上拿東西，卻遭到車道旁一輛由林口往蘆竹方向行駛而來的賓士車撞撃，整個人彈飛到空中後重摔到路上，當場死亡。

死者被路人發現倒臥在地上，隨即打110報案，蘆竹交通分隊隨即趕到，並封鎖現場採證。但調查工作一開始進行並不順利，因當地環境偏僻、光線昏暗，事發時也無其他目擊證人，現場僅留下肇事賓士汽車的右照後鏡標誌。

蘆竹交通分隊警員雷秉皓隨即以八德一路為中心，以同心圓方式沿路調閱各路口監視器，針對賓士汽車過濾監看，經調閱20支監視器畫面後，終於發現一輛車頭疑有受損跡象且缺右照後鏡的賓士車行經肇事路段，經影像比對查出肇事車輛的車號，全案於13小時偵破。

肇事車主為62歲的陳姓駕駛，他辯稱事發當時並沒發現撞到人，才未下車查看看到，僅感到車身有一陣震動，員警依過失致死及肇事逃逸等罪嫌將陳姓駕駛移送桃園地方檢查署。

蘆竹分局呼籲駕駛人，駕車應遵守交通規定，尤其行經燈光昏暗路段，應小心駕駛，減速慢行。若不幸發生交通事故，務必下車查看並報警處理，並通知119救護人員到場，逕自離開現場將即有肇事逃逸之嫌。

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