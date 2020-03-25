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桃園2國中生沖繩返台入住　社區主委公布「X號X樓居家檢疫」！家長心寒搬家

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▲▼桃園2國中生沖繩返台入住　社區主委公布「X號X樓居家檢疫」！家長心寒搬家。（圖／翻攝臉書）

▲桃園2國中生沖繩返台入住，社區主委公布「X號X樓居家檢疫」。（圖／翻攝臉書）

記者許力方／綜合報導

桃園有2名國中三年級的學生，因18日到沖繩參加高中入學考試，20日返台後需居家檢疫14天，被家長送到蘆竹某社區的空屋，未料社區主委竟公開他們的個資「X號X樓、X先生有朋友的小孩兩位居家檢疫」，在大樓電梯張貼公告。指揮中心回應，可以公告社區有人正在居家檢疫，但詳細個資不能透露；桃園市府也介入調查，市長鄭文燦痛斥「踩紅線了！」

家長22日向媒體爆料，孩子想去日本沖繩念高中，準備入學考試很久，因疫情爆發，也是考慮了很久，最後因沖繩個案少，還是決定如期前往。孩子與同學2人18日搭機飛往沖繩，20日返台，需要居家檢疫14天，因需要不同房，家裡沒有剩餘空間，就向朋友借了蘆竹的空屋入住。

▲中華職棒決定如期4月11日開打，桃園市長鄭文燦表示，若閉門開打或僅讓購買季票球迷進場，他建議延賽，待疫情結束讓更多球迷進場會更有ｆｕ。（圖／記者沈繼昌攝）

▲社區公告居家檢疫者樓層，鄭文燦：踩紅線了！（資料照／記者沈繼昌攝）

家長商借空房後，也在入住前和管委會打招呼，未料最後竟被公開個資，她心寒地說，主委的作法造成整個社區恐慌，社區敵視居家檢疫的人，連帶影響到屋主朋友，最後決定讓2名孩子離開，結果搬走的時候，又受到住戶圍堵刁難，一路跟到地下室。

對此，主委受訪時回應，防疫敏感時期大家都很害怕，不認為有洩漏個資。他們原本要讓2名學生入住，結果公告後引起反彈，管委會開會討論後，都反對他們搬進來。

事件也引發市府介入調查，民政局24日出面表示，已經會同警方等相關單位與社區主委會談，還原當時，20日主委接獲住戶通知，有2名學生入住居家檢疫，主委便立即公告「X號X樓」提醒其他住戶，之後又召開管委會討論，但2名學生家長當晚馬上就說不住了。

民政局指出，若對居家檢疫者及其家屬之人格、合法權益歧視，違法可處1萬到15萬罰鍰，並得限期立即改善，若無改善可依次處罰，23日晚上已將社區公告及相關會議記錄取回，後續移請衛生局檢視是否違法並裁處。

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▼外國人禁止入境後，桃園機場人潮冷清。（圖／記者陳弘修攝）

▲外國人禁止入境後，桃園機場的工作人員比旅客多，入境者只能搭乘防疫計程車或防疫巴士，禁搭機捷。機場停機坪上停著飛機，二行廈的餐廳幾乎都在唱空城，生意冷清，有的甚至停業。（圖／記者陳弘修攝）

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