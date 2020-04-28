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視察航警局執勤同仁防疫工作　警政署長力求桃機治安零死角

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▲警政署長陳家欽28日視察航警局防疫工作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲警政署長陳家欽28日視察航警局防疫工作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新冠肺炎疫情全球延燒，警政署長陳家欽28日視察航警局防疫工作時表示，為防範疫情期間衍生治安問題，已要求各警察機關除配合中央流行疫情指揮中心執行各項防疫措施外，更召開北、中、南區視訊超前部署治安對策，堅守維護治安工作，力求防疫期間治安零死角。

警政署長陳家欽下午造訪位於桃園機場的航警局防役勤務，由航警局長黃嘉祿陪同視察，黃嘉祿指出，航警局在新冠肺炎防疫期間除會同財政部關務署執行防疫物資包括口罩、額溫槍等管制出口工作外，另外包括武漢類包機、入境發燒旅客後送、防疫車隊秩序維護等工作都全力動員配合政府執行各項防疫措施。

▲警政署長陳家欽28日視察航警局防疫物資，航警局長黃嘉祿（左）在旁陪同解說。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲警政署長陳家欽28日視察航警局防疫物資，航警局長黃嘉祿（左）在旁陪同解說。（圖／記者沈繼昌翻攝）

黃嘉祿還說，航警局從今年1月1日起至4月27日止，安檢線上暨循線溯源擴大偵辦，共查獲各類毒品案件49件、緝獲犯嫌60人、起獲各類毒品總重251,780公克、制式手槍1支、販毒不法所得新台幣329萬餘元等證物，有效維護治安。

陳家欽強調，為慰勉航警局同仁防疫辛勞，其中對於邊境緝毒績效卓著亦提出嘉勉，目前走私毒品趨勢已隨之改變，期望同仁透過大數據分析，並與各單位友軍齊心協力，為防疫、治安維繫努力把關。

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