影／酸柯P分心黨務…羅智強反擊桃園火災　鄭文燦：防疫不用口水戰

記者沈繼昌／桃園報導

針對台北市議員羅智強點名桃園市長鄭文燦暗批台北市長柯P在錢櫃KTV大火時沒在現場，桃園敬鵬大火時，鄭文燦在哪裡？鄭文燦28日回應，羅的資訊錯誤，重要時刻他都在場，防疫期間沒必要口水，作為地方首長，每個人都希望全力以赴，把份內工作做好，每位縣長或市長心情都是一樣的。

▲桃園市長鄭文燦28日回應媒體詢問，北市議員羅智強點名鄭沒資格批評柯P在錢櫃KTV大火時沒在現場，鄭文燦強調，羅資訊錯誤，重要時刻他都在場。（圖／記者沈繼昌攝）

台北市錢櫃KTV大火釀5死重大公安意外，市長柯文哲因行程第一時間不在遭外界抨擊，桃園市長鄭文燦日前受訪時稱六都首長最重要是投入市政不分心，有媒體解讀鄭市長是暗酸柯文哲分心黨政事務，北市議員羅智強更批評鄭文燦，反問桃園敬鵬大火時你在哪？

鄭文燦28日受訪時表示，羅的資訊錯誤，重要時刻他都在場，這從過去的新聞資料都可以獲得佐證，每一位地方首長都是認真的，市民需要首長的場合他都會出現，這是作為一個地方首長的基本條件。

鄭文燦強調，防疫期間沒有必要口水，也不需要多做政治上的解讀，因為他希望每一個人都全力以赴、每一個人都應該把工作做好，他相信每一位縣長、市長的心情都是一樣的。

▲桃園市長鄭文燦28日主持市府防疫專案會議時指出，市府已著手針對全市大型KTV業者進行聯合稽查作業。（圖／記者沈繼昌攝）

此外，鄭文燦主持市府防疫專案會議後指出，桃園市轄區內11家大型的視聽歌唱業也就是所謂的KTV，市府已完成5家的稽查作業，基本上是合格的，緊接著會把其他業者全部都完成，他也要求警察局、消防局、衛生局、經發局與都發局舉行聯合稽查小組，在1個月內針對這些封閉式娛樂場所進行稽查，要完成公安方面的改善工作。

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