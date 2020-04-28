雲端最前線／錢櫃惡火奪5死！藍綠齊轟柯無心市政？

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台北市林森北路錢櫃KTV火警造成5死49人傷，是25年來最嚴重KTV公安死傷事故。事發當時台北市長柯文哲在屏東參訪，無法及時趕抵，引發藍綠齊聲砲轟，但面對輿論，台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩跳出來反嗆「透過網路上發文、打嘴砲很容易。」社會事件又掀起政治火花。《雲端最前線》28日邀請台北市議員鍾沛君、台北市政府副發言人黃瀞瑩、政治工作者陳瓊華以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲錢櫃多家北市分店因消防檢查未過遭勒令停業。（圖／記者游宗樺攝）

磐石艦群聚感染，高雄市長韓國瑜日前放話，要求4000多名一線醫護人員全面篩檢，但引起大批醫護人員反彈，指揮官陳時中也認為是「散彈打鳥」，韓隨後改口「沒有要普篩，」但已引發熱議，更被酸是「沒說過專家」。而根據最新民調，有52.1%市民支持罷韓，防疫表現似乎沒有受到青睞。

北韓領導人神隱多日，根據南韓媒體最新指出，美國和南韓的偵測衛星都有拍到，金正恩在渡假勝地江原道元山市活動，包括騎馬和進行水上活動，還說他的狀況一切良好。北韓媒體也痛斥國外媒體造謠，更進一步點名美國CNN藉此「妖言惑眾」。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。