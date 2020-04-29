確診海軍曾上門！台中牛排館完成消毒　將恢復營業…顏寬恒「5字力挺」網讚翻

▲歐奇牛排館將恢復營業，顏寬恒現身力挺。（圖／翻攝臉書）

記者陳韻如／台中報導

磐石軍艦31人確診新冠肺炎，其中一名官兵曾造訪牛排館「歐奇牛排」，其老闆和老闆娘紛紛在台中各個社團上宣布，自主休息至5月3日。牛排店老闆27日再度發文表示，店面經由台中市政府相關單位人員赴現場確認後，已全面完成消毒作業，並將在5月4日恢復營業，而這篇文章發出後也引來前立委顏寬恒留言，「辛苦了，加油！」

磐石軍艦3名台中確診軍人消息一出，台中市衛生局19日也公布了他們的足跡，其中一名官兵曾到過歐奇牛排館，而此消息一發布，歐奇牛排當晚也貼出緊急公告，「本店即日起至5/3日止，自主休息並進行全面消毒，其員工們自主管理14天」。

▲顏寬恒留下5字力挺，網友見狀也紛紛按讚。（圖／翻攝臉書）

事隔多日，歐奇牛排館老闆27日再度發文，「自請震陞消毒公司至歐奇牛排進行全面消毒作業，經由台中市政府稽查人員、環境保護局人員、衛生所人員，在現場確認後，已完成歐奇牛排全面消毒作業，為了讓客人安心，我們有責任做得更好！」另外，也提及，歐奇牛排將於5月4日恢復營業，「謝謝大家的支持與加油」。

27日的這篇貼文一出，立刻引來大批顧客留言，就連前立委顏寬恒也被吸引而來，還留下了5字力挺，也讓不少民眾看了直言，「 顏寬恒 哇！真甘心，還給老闆加油打氣」。

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