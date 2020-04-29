六都防疫百日網路好評排行出爐　侯友宜奪冠

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／綜合報導

台灣防疫表現受到國際肯定，中央、地方、前線醫療與民眾的互助功不可沒，對於六都市長防疫100天的評價，根據網路平台公布最新數據顯示，六都百日防疫好評影響力，由新北市長侯友宜奪下第一名。

網路溫度計發布最新調查，從「檢疫」、「紓困」、「預防」、「宣導」觀察六都首長在防疫各個議題中的網路聲量、好評影響力表現進行數據分析，了解六都市長誰在這次防疫表現中最好，也在網路上獲得最多掌聲。

根據28日出爐的調查結果，網路聲量高、正面聲量也高的六都首長中，新北市長侯友宜拿下第一，桃園市長鄭文燦名列第二，台南市長黃偉哲位居第三，台中市長盧秀燕排名第四，高雄市長韓國瑜排名第五，台北市長柯文哲則墊底。

▲六都首長「防疫百日」網路好評影響力排名。（圖／翻攝網路溫度計）

根據網路溫度計調查報告，網友對「預防」與「檢疫」兩大面向最為關注，這也是地方首長權責下相較中央較能發揮的部分。侯友宜在「預防」與「檢疫」的好評影響力分數分別得到7.32分、7.15分，是六都市長中的第一名，這也是經加權後分數名列冠軍的關鍵原因。

除了《網路溫度計》之外，《遠見》17日發布六都市長防疫滿意度調查結果，也是由侯友宜以88%的滿意度奪下冠軍。

新北市是全台人口數最多的都市，侯友宜不敢馬虎，防疫作為更是超前部署，早在1月22日，他就責成副秘書長召開新冠肺炎應變會議，並從1月26日開始主持應變會議，2月20日建議指揮中心要提升「一級開設」。

此外，早在行政院宣布口罩「實名制」前，經濟部還沒管制紅外線非接觸式額溫槍等產品出口時，侯友宜也搶先一步提出用健保卡領口罩的建議，並呼籲禁止出口額溫槍和酒精等，確保防疫物資充足。

新北市因人口數多，確診案例與隔離人數也相對較多，面對這樣的壓力仍做出正確判斷，依相關法令或親自帶隊與業者協調，規範運動中心、夜店、KTV等封閉型場館，防患於未然。