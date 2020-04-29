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六都防疫百日網路好評排行出爐　侯友宜奪冠

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▲▼新北市長侯友宜出席中和區佳和公園新建幼兒園及公托中心暨共構地下停車場統包工程開工典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／綜合報導

台灣防疫表現受到國際肯定，中央、地方、前線醫療與民眾的互助功不可沒，對於六都市長防疫100天的評價，根據網路平台公布最新數據顯示，六都百日防疫好評影響力，由新北市長侯友宜奪下第一名。

網路溫度計發布最新調查，從「檢疫」、「紓困」、「預防」、「宣導」觀察六都首長在防疫各個議題中的網路聲量、好評影響力表現進行數據分析，了解六都市長誰在這次防疫表現中最好，也在網路上獲得最多掌聲。

根據28日出爐的調查結果，網路聲量高、正面聲量也高的六都首長中，新北市長侯友宜拿下第一，桃園市長鄭文燦名列第二，台南市長黃偉哲位居第三，台中市長盧秀燕排名第四，高雄市長韓國瑜排名第五，台北市長柯文哲則墊底。

▲▼六都首長「防疫百日」網路好評影響力排名。（圖／翻攝網路溫度計）

▲六都首長「防疫百日」網路好評影響力排名。（圖／翻攝網路溫度計

根據網路溫度計調查報告，網友對「預防」與「檢疫」兩大面向最為關注，這也是地方首長權責下相較中央較能發揮的部分。侯友宜在「預防」與「檢疫」的好評影響力分數分別得到7.32分、7.15分，是六都市長中的第一名，這也是經加權後分數名列冠軍的關鍵原因。

除了《網路溫度計》之外，《遠見》17日發布六都市長防疫滿意度調查結果，也是由侯友宜以88%的滿意度奪下冠軍。

新北市是全台人口數最多的都市，侯友宜不敢馬虎，防疫作為更是超前部署，早在1月22日，他就責成副秘書長召開新冠肺炎應變會議，並從1月26日開始主持應變會議，2月20日建議指揮中心要提升「一級開設」。

此外，早在行政院宣布口罩「實名制」前，經濟部還沒管制紅外線非接觸式額溫槍等產品出口時，侯友宜也搶先一步提出用健保卡領口罩的建議，並呼籲禁止出口額溫槍和酒精等，確保防疫物資充足。

新北市因人口數多，確診案例與隔離人數也相對較多，面對這樣的壓力仍做出正確判斷，依相關法令或親自帶隊與業者協調，規範運動中心、夜店、KTV等封閉型場館，防患於未然。

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