徐巧芯爆「煙霧偵測器消防安檢才開」　游淑慧：我相信錢櫃常態性關閉

▲游淑慧等人召開「亡羊補牢，台北應該這麼做！」記者會。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市KTV錢櫃林森店5死悲劇，北市議員游淑慧、徐巧芯等人28日上午召開記者會，除了踢爆有KTV以前員工說煙霧偵測器平時關起來，但是會定期在消防安檢時打開，同時也提案修改《台北市火災預防自治條例》，特殊營業或公共場所，應裝設119火災通報裝置，當火災發生感應時，自動通報消防機關。

徐巧芯指出，為什麼平常去抽查沒有問題，但發生事情警報器卻關掉，第一時間業者告訴是因為施工才關閉，但明明跟廣播沒有關聯，合理懷疑平常沒有在維護、也沒有開，她呼籲，不要聽信業者第一時間一面之詞。

徐巧芯說，甚至有以前員工向她爆料煙霧偵測器平時關起來，但是會定期在消防安檢時打開，希望調查過程中，要去問在KTV服務過的員工，以及現在有沒有這樣的狀況。

徐巧芯提到，業者要裝修選擇送計畫書給建管處，消防防護計畫置之不理，代表法規有不充足地方，因消防法規規定限期改善，逾期不改則處1萬以上5萬以下罰鍰。若業者沒有提報，消防局不知道，建管處也不知道消防計畫是否提報消防局，希望消防局有實質裁罰裁量權，否則業者被抓到，就是完工後再補計畫，所謂限期改善根本沒有用。





▲游淑慧等人召開「亡羊補牢，台北應該這麼做！」記者會。（圖／記者楊亞璇攝）

游淑慧表示，她自己相信錢櫃是常態關閉，「我自己在錢櫃，就曾遇到警鈴響」，服務生來解釋是誤響，關了警報系統就好。

游淑慧認為，北市只要求業者有設備，但他有沒有開沒關係，應該要求業者有使用設備，這是消防法規謬誤，關掉有沒有罰則，只是限期改善，導致業者玩捉迷藏，來的時候開，走的時候關。

游淑慧提出兩點具體建議，首先是必須要在目前火災受信總機加入自動連線機制，24小時監控，只要訊號異常，監控人都會看到警示，加設一個功能，人為關閉或是機器故障，都應該即時確認，即使業者關閉，仍會啟動；再來是裝設119火災通報裝置，當火災發生感應時，自動通報消防機關。

對此，台北市消防局副局長畢幼明表示，他自己真的不知道是否是業者平時陋習，就他所聽聞，有業者曾經有因為抽菸誤報的情形，但實務上沒有確認；依照消防法罰則，針對危險問題，發現違規就即時處罰，沒有限期改善，至於議員所提建議，目前中央法規沒有規範，會再研議、評估是否要修改《台北市火災預防自治條例》。

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