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北市府坦承聯合稽查「紙本」拖4天... 電腦紀錄打出來只到3/30

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▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台中報導

台北市林森錢櫃26日發生大火，造成5死1命危，台北市政府28日下午召開記者會，副市長黃珊珊坦言，直到今天各單位才把4/22的聯合稽查結果key出來。

黃珊珊指出，4/22消防檢查表有關可以看到的項目，包括滅火器、照明燈、緊急出口等外部可以看到的部分都是「符合的」，但有關技術與設備測試部分，資料上是寫上交由轄區中隊做後續稽查。黃表示，因為4/22做的是聯合稽查，沒辦法逐一大檢查。

黃珊珊表示，這也是因3/30才剛做過大檢，但當時來檢查的是另一個轄區的中隊，所以他們檢查完畢後交付給轄區中隊複查。4/22到4/27由建管處統籌聯合稽查的東西，本來是要交還給消防局相關單位，再交給當地中隊，但是在禮拜天就發生火災。

黃珊珊坦言，4/22的稽查結果，「那時候現場都是用紙本方式」，並沒有做即時登錄，包括她跟市長柯文哲，直到27日早上的記者會，所有電腦資料都只有到3/30的檢查結果。

黃珊珊認為，唯一的缺失就是「沒有做即時登錄」，但是所有稽查「資料都在」，問題在於，民眾質疑4/22是不是台北市政府消防局明知道錢櫃在施工「而我們沒有追查」。

黃珊珊強調，4/22是「聯合稽查」，當時重點是針對防疫的查察，而能夠目視的檢查項目都有做，只是技術、設備部分是交給中隊。這些稽查，4/23建管處查察有沒有裝修的許可或執照變更申請，「到4/26發生火警，4/27這個檔其實才從建管處會整到案」，所以直到27日才立案，今天各單位才把結果KEY上去。

黃珊珊透露，消防局在4/22晚上7時50分稽查以後，一直到發生火警，「4/27他們收到建管處通知，才開始彙整上傳」，這12項檢查結果本來是要在這時間點轉給轄區中隊，一周內複查，但就在這段流程期間發生火警。黃也重申，當時檢查時，消防局沒看到任何施工現場及工人。

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