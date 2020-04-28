錢櫃惡火奪5命！女店經理「最高金額」30萬交保+限制住居

▲北檢連日調查錢櫃5死大火，4月27日傳喚王姓工頭，28日再傳女店經理到案說明。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、羅志華／台北報導

北市林森錢櫃大火5死悲劇震驚社會，調查後發現竟是消防警報被關閉，許多民眾歡唱到一半，聞到煙味才驚覺發生火災，目前除北市府積極安檢錢櫃外，檢警也積極展開調查，北檢26日先傳喚錢櫃張姓女副理、陳姓襄理以及黃姓工程承辦人，訊後分別以25萬元交保，27日又傳喚王姓工頭到案說明，並以10萬元交保，28日則再傳喚林森錢櫃店經理，訊後諭令30萬交保、限制住居、出境、出海。

這起事件發生在26日上午10時57分，事發當時錢櫃5樓突然竄出火光，而由於5樓位做電梯工程，5樓以上樓板打通，安全逃生梯的門全被打開，讓火勢瞬間一發不可收拾，濃烈黑煙直接將大樓吞噬，就如同2根大煙囪，警消到場後緊急疏散200名民眾，54人送醫救治，其中5人不幸喪命，1人仍持續搶救當中。

▲▼錢櫃內被燒得面目全非，畫面慘不忍睹。（圖／消防局提供）

台北市消防大隊第三大隊長王證雄表示，事發的錢櫃林森店7、8、9樓仍在營業，5項消防設備卻全部關閉，包括排煙、灑水、消防警報、住警器、廣播系統，初判可能是電梯施工人員擔心引發警報，才會關閉開關，進而釀禍。雖然工人喊冤，但錢櫃張姓女副理、陳姓襄理以及黃姓工程承辦人27日凌晨0時許訊後，被檢方諭知各以25萬元交保。

另外，負責電梯施工的王姓工頭事後也被查出，曾在事發前拿著雷射測距儀的電池進到儲藏室充電，約莫105分鐘後爆出火光，釀成悲劇，而王男事後也被2度傳喚，而移送北檢複訊後，檢方也諭令10萬元交保。

▲事發當時逃生梯有如煙囪，不少民眾難以逃生，警消緊急逐層搜索，並救出受困民眾。（圖／記者黃彥傑攝）

警方28日再度約談林森錢櫃的翁姓女店經理到分局說明，翁女表示，平常都不會去碰店內的消防設施，且根本不可能枉顧性命，平常就知道這塊區域是消防設備，根本連碰就不會去碰它。事後警方帶著翁女到地檢署說明，訊後諭令30萬元交保，並限制住居、出境、出海。

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