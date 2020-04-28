稽查錢櫃懷疑施工為何不直接問？　黃珊珊：業者可以欺騙他們

▲黃珊珊說明，建管處4月22日發現裝飾牆。（圖／記者湯興漢攝）



記者楊亞璇／台北報導

錢櫃林森店發生大火釀成5死，也燒出了消防公安問題。台北市副市長黃珊珊28日表示，3月30日發現木板隔間門，稽查人員曾提醒業者是否施工，「業者不置可否」。至於為何不直接問業者？黃珊珊說，業者可以欺騙他們。

3/30發現木板隔間門、4/30發現裝飾牆



黃珊珊28日在專案記者會上首先說明稽查狀況，3月30日做消安完整年度大檢，是消防局完全針對消防安全檢查，每個細項逐一檢查需要一整天；4月22日是不定期抽查，甚至當場才公布要去哪，有建管處、商業處、消防局、政風處4個單位，每單位平均需要時間0.5小時。

▲北市府3/30稽查發現有隔間牆。（圖／北市府提供）

黃珊珊指出，4月22日當天沒看到工地跟施工，只有看到裝潢很漂亮的牆面，建管處同仁覺得比對公安申報圖有問題，所以當下有疑惑，勾選涉及室內裝修，同仁查證後發現沒有申請，過兩天又休假，後來發生火災，所以才發現他們1月17日申請使用執照變更，而因建管處是被臨時指派到現場，沒有任何基本資料。至於為何不直接問業者？黃珊珊說，業者可以欺騙他們。

▲黃珊珊說，4月22日發現漂亮的裝飾牆。（圖／記者湯興漢攝）



消防局詢問是否施工 黃珊珊：業者不置可否



另外，黃珊珊在記者會上也坦言，3月30日消防局同仁看到B1有看起來陽春的木板隔間門，詢問業者是否施工，「業者不置可否」，消防局提醒若施工要申請，不過4月22建管處與3月30日同仁是不一樣。

黃珊珊認為，4月22日稽查結果是紙本方式，沒做即時登錄，火災發生當天，包括她、市長，到隔天早上記者會，都只有看到3月30日檢查，唯一缺失沒做即時登錄，但所有稽查資料都在。

▲黃珊珊說明林森北路錢櫃KTV火災。（圖／記者湯興漢攝）

市長柯文哲強調，公開透明、正直誠信、反省改進是他的政治信仰，出了不幸的事情，整個社會哀痛，反正外界有批評就誠實檢討。他坦言，我們目前制度，還是太過於用在防疫，比方說，臨時公安檢查，出發前才抽，沒辦法準備相當多資料，消防隊檢查是跨區，所以反而不熟，變得沒有效率，E化程度還是不夠，是紙本記錄，然後再彙整輸入電腦，約7天內輸入電腦。

柯文哲也提出三點缺失，第一，他要求E化，平板帶出去，當場check，紙本當附件處理，第二，檢查項目更嚴格規定，否則檢查項目雜亂，第三，使用執照變更跟建管處申請，開工前要申請消防防護計畫，出現漏洞，若一直沒申請，偷偷開工怎麼辦，以後拿到使用執照變更之前，該做的額外檢查要全部彙整，由建管處做最後check才發執照給他。他強調，政府是一體，也要清查北市府有無類似情形，全部做檢討、改進。



柯文哲抱怨，怪政府沒抓到犯法人，犯法人自己要負責任，消防局、建管處分開申請有漏洞在檢討範圍內，補起來，開工前要申請消防防護計畫是業者責任，不能鑽法律漏洞。

柯文哲重申，法律訂在那裡，老百姓有遵守的義務，消防防護計畫要來申請，不能偷偷施工，至於火災授信系統全部連到消防局、警察局？台北有數百萬戶，人民還是有它該盡的責任，「未來IOT技術能不能做到這程度，我不知道」，但這刻這秒，沒辦法。

至於媒體質疑市府定調責任在業者？柯文哲說，「我們不會這樣講」，並引用乳酪理論稱是每一片都環節造成問題。柯文哲數度強調，國家法律訂在那裡，老百姓有遵守義務，不是政府沒抓到，犯法沒責任，我們還是要務實處理。媒體詢問，建管處長張明森、消防局長有沒有道歉的必要，現場官員以及柯文哲不發一語，默默起身離開。