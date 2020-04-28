　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

樂生療養院「點蠟燭探險」惹議　4名YouTuber道歉仍遭起訴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

知名YouTuber本本、王狗、技安、洛克，去年3月13日前往樂生療養院舊院區探險，因為沒有經過院方同意，事後拍攝影片道歉，後來雙方因為和解未達成共識，4人加上一名攝影師全被新北地檢署依無故侵入他人建築物罪起訴。

本本、王狗、技安、洛克在2019年11月12日陸續在個人的YouTube頻道PO出道歉影片，影片中4人一同現身，表情嚴肅，先自我介紹一輪後，由王狗開口解釋，他們在同年3月13日前往樂生療養院舊院區探險，因為沒有經過院方同意，還在歷史建築內點蠟燭，已經觸犯法律，站出來道歉也是希望網友們引以為戒。接著，本本說出「我們誠摯為這次誤闖的行為致歉」，4人對著鏡頭一起鞠躬道歉。

樂生療養院舊院區。（圖／翻攝自Google地圖）

▲樂生療養院舊院區正在進行修復，未來可能會成為文創園區並對外開放。（圖／翻攝自Google地圖）

短短45秒的影片公開後，有網友力挺、稱讚他們勇於認錯，但也有不少網友覺得沒誠意。還有一名醫護人員留言表示，「還不是加深社會對病人的汙名化了？今天你如果去精神科醫院看，願意接受治療的病人其實病情都很穩定。我們花了多少時間讓社會了解有病不可怕，你卻在樂生療養院拍題材？我，身為護理人員告訴你，廢棄醫院不是什麼鬼屋探險的地方。」

根據《自由時報》報導，事後有院方人員疑似與他們起爭執，樂生療養院不願撤告，加上雙方並未達成和解，新北地檢署本月依無故侵入他人建築物罪起訴4人和一名攝影師；對於這個結果，王狗向該報記者表示仍願意和解，本本則尚未做出回應。

▼網友在本本的YouTube頻道留言激辯。（圖／翻攝自YouTube／本本）

網紅樂生舊院區探險惹議。（圖／翻攝自YouTube／本本）

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
慶生變忌日「閨蜜、朋友全獲救」　弟：誰帶我姊去錢櫃唱歌？
ESPRIT亞洲56店全關！林青霞老公曾靠它大賺900億
快訊／東湖康寧路「一大早塞爆」！　網友哀號：卡在公車上30分
快訊／南韓媒體：美韓衛星拍到金正恩身影　在元山市騎馬玩水上活
羅志祥皮夾「保險套被做記號」！　羅媽偷放警告：要保護女生
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男疑闖紅燈撞傷騎士釀3傷　三重體育館前逾10輛機車遭波及

竹科工程師錢櫃716包廂唱歌　他還原「躲715」嘆：若叫他，大家都可生還了

怕影響客人抽菸關警報　資深消防員曝檢修真相「先通知你會關？」

錢櫃北市4分店遭勒令停業　民眾歡唱中途被「卡歌」無奈離場

館長「大衛像」P圖遭控性騷擾　怒飆北市府：很好笑嗎！

快訊／台中紡織廠大火！警消獲報「10人受困待援」　急佈水線搶救中

新北師生戀！男師被爆「與女學生滑進摩鐵」　9分課後輔導片瘋傳

火場逃生「濕毛巾掩口鼻」是迷思！　4大關鍵決策提升存活機率

慶生變忌日「閨蜜、朋友全獲救」　弟：誰帶我姊去錢櫃唱歌？沒人願意出來

快訊／東湖康寧路「一大早塞爆」！　網友哀號：卡在公車上30分鐘

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

考知名歌手「蕭敬騰→蕭沸騰」媽自信喊、爸正經解答...網笑翻

「淡黃的長裙」真的穿黃裙現身　一開口驚呆...網友急cue Jony-J

王力宏尬那吾克熱快嘴Rap《漂向北方》　青峰、張韶涵看傻到忘記拍手

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

錢櫃起火點關鍵影片曝光　工頭進儲藏室「充電」...火光炸出

快訊／台中紡織廠大火！警消獲報「10人受困待援」　急佈水線搶救中

新北師生戀！男師被爆「與女學生滑進摩鐵」　9分課後輔導片瘋傳

火場逃生「濕毛巾掩口鼻」是迷思！　4大關鍵決策提升存活機率

慶生變忌日「閨蜜、朋友全獲救」　弟：誰帶我姊去錢櫃唱歌？沒人願意出來

快訊／東湖康寧路「一大早塞爆」！　網友哀號：卡在公車上30分鐘

樂生療養院「點蠟燭探險」惹議　4名YouTuber道歉仍遭起訴

怕影響客人抽菸關警報　資深消防員曝檢修真相「先通知你會關？」

男疑闖紅燈撞傷騎士釀3傷　三重體育館前逾10輛機車遭波及

妙齡女「生日變忌日」！林森錢櫃慶祝遇死劫　包廂濃煙燻到面目全非

竹科工程師錢櫃716包廂唱歌　他還原「躲715」嘆：若叫他，大家都可生還了

頭份殯儀館2期增建啟用　新增負壓解剖室及簡易法庭

奈及利亞上百人「神秘死亡」　當局調查結果曝…仍決定封城

馬德里網賽改電競型態　蠻牛全力拚冠

快訊／台中紡織廠大火！警消獲報「10人受困待援」　急佈水線搶救中

阿中部長讓荷蘭煎餅爆紅　唐綺陽緊張喊話：別搶生意！

生涯代表韓、俄奪冬奧6金　滑冰名將安賢洙敵不過傷病二度退役

食力／小動作可能造成污染　開瓶蓋就會釋放塑膠微粒？

影／口罩示範秒變眼罩！南非總統鏡頭前「出糗掙扎11秒」　網瘋傳迷因圖

醫揭敦睦艦隊未來5天關鍵！　「0本土病例就算寫下休止符」

新北師生戀！男師被爆「與女學生滑進摩鐵」　9分課後輔導片瘋傳

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

社會熱門新聞

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

快訊／東湖一大早塞爆！網：卡30分鐘

工程師716包廂唱歌　他還原躲715：若叫他大家都可生還了

新北師生戀！被爆拍9分鐘補習片　警追散播者

館長大衛像P圖遭控性騷擾　炸裂飆罵北市府

民眾嗆「逃生門打不開」...錢櫃前員工曝關鍵

獨／北捷驚傳2人互毆！上位壓制月台變擂台

錢櫃火警廣播關閉、逃生門鎖住　前員工爆關鍵

還原「錢櫃7樓驚恐逃生」　新秘收驚：以後不敢唱歌了

錢櫃4分店遭勒令停業　民眾無奈離場

新竹哨兵喝掛！站哨睡著…士官長靠近慘了

魂斷錢櫃！女子慶生變忌日　濃煙燻到面目全非

怕影響客人抽菸關警報？消防員曝真相

練台生就是要營業！　揭林森店大火5死內幕

更多熱門

相關新聞

關廟麵、台啤登場即秒殺 浙江台青「直播帶貨」1.5 小時完售26種商品

關廟麵、台啤登場即秒殺 浙江台青「直播帶貨」1.5 小時完售26種商品

受新冠肺炎疫情影響，大陸「宅經濟」成為市場熱門，從中央及地方官員到企業老闆，紛紛透過網路「直播帶貨」，刺激線上消費。在浙江玉環的8位台灣青年創業家，為了佈局「新零售」市場，首度嘗試直播，推出的26種台灣商品在1.5小時內銷售一空，總共成交725筆，成效出奇良好，令他們鬆了一口氣。

網紅MC姊臉書譏友「這麼破」被重判

網紅MC姊臉書譏友「這麼破」被重判

與前東家鬧翻　《博恩夜夜秀》演員挨告結果揭曉

與前東家鬧翻　《博恩夜夜秀》演員挨告結果揭曉

90萬網紅遭「老師摸下體」　女兒現身才停手

90萬網紅遭「老師摸下體」　女兒現身才停手

經紀公司1290萬簽約金搶人　「這輩子不可能打工」網紅慣竊出獄

經紀公司1290萬簽約金搶人　「這輩子不可能打工」網紅慣竊出獄

關鍵字：

樂生療養院鬼屋網紅

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥、周揚青「私密對話截圖」曝光

海軍奔摩鐵「0人感染」！他驚呆

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

柯文哲愛將爆不倫　四天三夜全直擊

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

周揚青私密對話愛羅志祥被挖：不會再更新

瀏覽疫情資訊！手機突黑屏「戶頭剩183元」

忍住不上床就有300萬入袋！

金正恩發出賀電給南非總統

即／北市4錢櫃安檢未過！晚間被勒令停業

雷／《夫婦》劇名設計藏伏筆！細看圖案全是爆點

元元撕破臉！控陳甯亞「邪惡的心毀掉2年多友誼」

鄰居曝謝和弦「強制送醫內幕」！

廣告小妹千字嗆鄧惠文：護航別這麼明顯！

金正恩若突然離世　退役少將：台灣會有麻煩

更多

最夯影音

更多
每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸
水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

水族館閉館防疫「招待毛孩們」無辜大眼晃腦張望已經太可愛❤

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

胡瓜看羅志祥「羅媽媽給意見就可以」　小禎過來人心情：你們心疼我嗎

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

神還原！消防員模擬火災現場　2關鍵步驟自救「先關門再開窗」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面