樂生療養院「點蠟燭探險」惹議　4名YouTuber道歉仍遭起訴

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

知名YouTuber本本、王狗、技安、洛克，去年3月13日前往樂生療養院舊院區探險，因為沒有經過院方同意，事後拍攝影片道歉，後來雙方因為和解未達成共識，4人加上一名攝影師全被新北地檢署依無故侵入他人建築物罪起訴。

本本、王狗、技安、洛克在2019年11月12日陸續在個人的YouTube頻道PO出道歉影片，影片中4人一同現身，表情嚴肅，先自我介紹一輪後，由王狗開口解釋，他們在同年3月13日前往樂生療養院舊院區探險，因為沒有經過院方同意，還在歷史建築內點蠟燭，已經觸犯法律，站出來道歉也是希望網友們引以為戒。接著，本本說出「我們誠摯為這次誤闖的行為致歉」，4人對著鏡頭一起鞠躬道歉。

▲樂生療養院舊院區正在進行修復，未來可能會成為文創園區並對外開放。（圖／翻攝自Google地圖）

短短45秒的影片公開後，有網友力挺、稱讚他們勇於認錯，但也有不少網友覺得沒誠意。還有一名醫護人員留言表示，「還不是加深社會對病人的汙名化了？今天你如果去精神科醫院看，願意接受治療的病人其實病情都很穩定。我們花了多少時間讓社會了解有病不可怕，你卻在樂生療養院拍題材？我，身為護理人員告訴你，廢棄醫院不是什麼鬼屋探險的地方。」

根據《自由時報》報導，事後有院方人員疑似與他們起爭執，樂生療養院不願撤告，加上雙方並未達成和解，新北地檢署本月依無故侵入他人建築物罪起訴4人和一名攝影師；對於這個結果，王狗向該報記者表示仍願意和解，本本則尚未做出回應。

▼網友在本本的YouTube頻道留言激辯。（圖／翻攝自YouTube／本本）

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