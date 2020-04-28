竹科工程師錢櫃716包廂唱歌　他還原「躲715」嘆：若叫他，大家都可生還了

▲錢櫃惡火內部照片曝光，走廊焦黑一片，裝潢全燒光。（圖／北市府提供）

記者陳俊宏／綜合報導

錢櫃台北林森店惡火造成5死，一名獲救的男子發文回憶驚恐逃生過程，他表示，看到竹科工程師不幸罹難的消息很難過，當下如果發現工程師所在的716包廂內有人，「應該會大叫請他跟我們一起撤到715（包廂），這樣大家都可以生還了。」他也感嘆，「只能說活著真好，我會更珍惜未來的日子。」

這起火警成為25年來最嚴重的KTV公安死傷事故，目前初步確認起火點在5樓儲藏室插座附近。由於當時在對面施作電梯工程的王姓工頭坦承，「曾拿工具電池進去充電」，27日被依過失致死等3罪嫌交保10萬元。

事發在26日上午10時57分，當時錢櫃5樓突然竄出火光，但第一時間警報器僅有1樓響起，導致不少人錯過逃生的黃金時間；不少靠近逃生門的包廂客人當時欲離開，發現根本鎖住「打不開」，加上黑煙密布，無法再去找其他未鎖的逃生門，只好返回包廂等待救援。

▼錢櫃惡火造成5死。（圖／民眾提供）

▼火警當下濃煙密布。（圖／東森新聞）

▼當時有男子受困火場，發IG限時動態求救。（圖／記者邱中岳翻攝）

而林姓竹科工程師與好友原本在716包廂唱歌，沒即時逃脫，往上逃到916包廂內等待救援。林隨後透過手機打電話給雙親，對著媽媽哭喊「全身都很燙」，開始交代後事，也跟父親說「現在遇到火警出不去了，差不多就到此結束（生命）」，接著漸漸沒了聲音，讓電話另一端的父母傷心斷腸。

一名獲救的男子27日在PTT發文表示，看到竹科男罹難的消息，真的很難過又無奈；他和朋友撤退到715包廂，「而我記得當時我們往回撤退時，離安全門最近的兩個包廂門都是開的，應該就是717和716。而當時手機照進去都是滿滿的白煙，於是繼續往後退，看到715的包廂門是關的，於是大家便一個拉一個衝進去，才跟另外一群消費者會合並塞門縫。」

男子說，當下如果有發現716包廂內有人的話，應該會大叫，「請他跟我們一起撤到715，這樣大家都可以生還了」；而他前一天PO文有提到沒任何員工疏導，「我得說現在業者因為疫情影響，縮減員工的人數情有可原，在還沒失火前，感覺整層樓只有一個員工在送餐，連要個水都等了快3分鐘才接電話，當然水還沒來就出事了...」

男子指出，「我們很幸運不是在更高的樓層，不然一定會受困更久，再次由衷感謝當時所有的消防隊員，沒有你們的救援，死傷一定更慘重」，真的還是希望錢櫃給個交代，不論是對生者或亡者。