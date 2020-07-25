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「萬秀洗衣店」老夫妻棄衣混搭爆紅！　幕後推手「帥孫」曝光

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▲▼紅到國外的萬秀洗衣店祖孫三人。（圖／民眾提供）

▲紅到國外的萬秀洗衣店祖孫三人，一起合影。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

后里經營「萬秀洗衣店」老夫妻張萬吉與許秀娥，因孫子張瑞夫的突發奇想，用客人未領回的潮衣幫2人裝扮，照片上傳社群網站竟紅到國外，登上英媒《BBC》與美媒《紐約時報》。幕後推手張瑞夫25日現身謙虛地說，看到2老開心，他也感到欣慰。

台中8旬老夫妻張萬吉、許秀娥，年輕時就在市后里經營「萬秀洗衣店」已邁入70年。由於店內長期積累客人遺忘未取的衣物，31歲孫子張瑞夫不忍看見阿公、阿嬤老年生活日漸無聊，突發奇想巧手將這些衣物中，透過穿搭變成潮衣讓2老穿上。沒想到拍下詼諧風趣的復古照片上傳到社群網站後，追蹤數短時間內從1萬飆破21.6萬，其中不乏外國網友，甚至連外媒都爭相報導，從國外再紅回台灣。

請繼續往下閱讀...

外型帥氣，有ABC氣息的張瑞夫今天現身洗衣店，他表示，自己本身就讀國內大學，學習文創多年，畢業後就去中國大陸工作。今年過年時辭掉工作，回台跟爸媽、爺奶、弟弟團聚，並規劃要去南美跟歐洲旅行，結果卻遇上新冠肺炎疫情蔓延全球，就暫時住老家可以多陪陪爺爺奶奶。

▲▼萬秀洗衣店老夫妻透過潮衣穿搭拍照上傳社群網站，紅到國外。（圖／張瑞夫提供）

▲▼萬秀洗衣店老夫妻透過潮衣穿搭拍照上傳社群網站，紅到國外。（圖／張瑞夫提供）

▲▼萬秀洗衣店老夫妻透過潮衣穿搭拍照上傳社群網站，紅到國外。（圖／張瑞夫提供）

講到幫爺爺奶奶打扮動機，他說，住在家裡期間，得知爺爺、奶奶的朋友近年陸續過世，洗衣店生意也不如以往，常看到2老坐著發呆，可以敘舊的老朋友也越來越少。他覺得不忍心，才說服他們穿搭客人遺棄的衣物拍照，讓他們有事可做。

張瑞夫表示，自己大學是念文創科系，幫2老穿搭也有詢問朋友意見，搭配洗衣店背景拍照，竟意外走紅，讓他非常意外。目前幫忙穿搭10套衣服，已拍攝8套，原本排斥的爺奶，發現這麼多人喜歡他們，也不再排斥，反而樂在其中。看到他們很開心，自己也覺得非常欣慰，若大家繼續支持，他也會繼續拍下去。

蠟黃、抗老都能搞定

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