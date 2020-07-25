健身網紅遊澎湖「帥爬玄武岩」炫技　直播影片遭灌爆下架

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健力國手江凱傑遊澎湖「帥爬玄武岩」　直播影片遭灌爆下架

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記者柯沛辰／綜合報導

知名健身網紅、健力國手江凱傑近日上傳到澎湖遊玩的照片，不料被眼尖網友發現，他攀爬自然保護區的柱狀玄武岩，違反相關規定，引發大批網友撻伐。江凱傑24日拍片公開道歉，強調自己不知情，做了錯誤示範，呼籲廣大網友注意相關規定，不要攀爬玄武岩。

有澎湖網友轉貼影片，在臉書社團「澎湖大網聚」氣憤表示，網紅「凱傑KJ」攀爬玄武岩，根本把澎湖人當「塑膠」，希望大家分享出去，檢舉開罰，「幫他發揚『攀爬玄武岩的技巧』，讓他紅吧！」

▲▼健身網紅遊澎湖「帥爬玄武岩」　直播影片遭灌爆下架。（圖／東森新聞）

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▲網紅直播爬玄武岩，遭大批網友撻伐。（圖／東森新聞）

輿論發酵後，江凱傑緊急刪除影片，並拍片道歉，強調自己不知道不能攀爬，加上現場沒有「請勿攀爬」的告示牌，才做出錯誤示範，在此提醒準備要到澎湖遊玩的網友們不要攀爬，「我這個行為就是錯的，對不起。」

江凱傑是健力國手，也是全民運動會舉重項目的紀錄保持人，現在改行當YouTuber，以「凱傑KJ」分享健身觀念和技巧，擁有許多粉絲。沒想到這次上傳自己到澎湖三天兩夜的遊玩影片，竟引發軒然大波。

▲▼健身網紅遊澎湖「帥爬玄武岩」　直播影片遭灌爆下架。（圖／東森新聞）

▲江凱傑拍影片道歉，坦承做了錯誤示範，也呼籲網友不要攀爬玄武岩。（圖／東森新聞，下同）

澎湖國家風景區管理處表示，特定的玄武岩保護區不得攀爬，也不能進入，但位於私人土地的玄武岩不在管轄範圍內，也沒有列入公告部分，無法可罰，「除非達到破壞自然資源的部分，才有罰則。」

玄武岩長年風化、岩體脆弱，縣府基於安全考量和環境保護，長期呼籲遊客不要攀爬，但類似情況屢見不鮮。若民眾執意於保護區內攀爬，恐違反觀光條例第64條第二項規定，遭開罰新台幣5000元以上、100萬元以下罰鍰。

▲▼健身網紅遊澎湖「帥爬玄武岩」　直播影片遭灌爆下架。（圖／東森新聞）

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