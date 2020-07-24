譚兵讀武／印度也有強國夢！　霸權DNA催生「大印度聯邦」計畫併小國抗大國

記者曾俊豪／台北報導

印度國防部長辛格17日訪問中印對峙前線時表態，印度不會迴避使用武力，並且已經做好充分準備，讓中印邊境未來發展受到關注。事實上，印度已故總理尼赫魯在位時，便有打造大印度聯邦的計畫，積極對外擴展領土，才導致當年中印戰爭的爆發。7月24日晚間8時整，《譚兵讀武》第12集為您解密印度的霸權DNA。

印度於1947年獨立，首任總理是在印度獨立運動中扮演關鍵角色的尼赫魯。他在《印度的發現》一書中提到，「印度以他現在的地位，在世界上是不能扮演二等角色，中間地位不能吸引我。我也不相信任何中間地位是可能的。」

▲譚兵讀武第12集解密印度霸權DNA。（圖／翻攝譚兵讀武）

軍事歷史Youtuber老譚指出，像印度有這樣領土與人口的大國，一定會有強國夢，這是非常自然的，也是小國人民不會產生的思維。也因此，當印度獨立之後，便把目標放到周邊國家上，除了中國這個大國之外，不丹、錫金、尼泊爾等小國，甚至境內的一些土邦，尼赫魯都沒放過。

他表示，尼赫魯除了「有聲有色大國論」之外，還有一個有名的論點「弱小國家消滅論」，「在尼赫魯亞洲很多民族都是弱小民族，這些弱小國家註定要滅亡，既然如此，還不如加入大國，作為文化上的自治區，保留自己的文化語言傳統，這樣就不必擔憂國家的未來了。」

只不過，尼赫魯的大印度聯邦計劃，在1962年的中印戰爭中踢到鐵板，那場戰役中，印度一度有7000人被俘虜。其中，第四師通信團的泰瓦利中校在被俘虜期間，還閱讀中國國家領導人毛澤東的著作。

▲印度總理莫迪（Narendra Modi）向中印對峙時間而喪生的士兵致敬。（圖／達志影像／美聯社）

老譚指出，泰瓦利後來獲釋後，將俘虜期間的生活寫成回憶錄，當中還特別讚賞毛澤東對戰爭的一些看法，像是「不打無準備之仗，不打無把握之仗」、「敵進我退，敵駐我擾，敵疲我打，敵退我追」的16字公式。

儘管印度獨立時已廢除種姓制度，但「種姓」仍深深烙印在各階層，甚至連軍隊也是一樣，某種程度上，導致印度軍隊沒有朝菁英部隊的方向打造，戰力打折扣之餘，印度只能瘋狂購買先進武器，維持國防實力。7月24日晚間8時整，軍事歷史Youtuber老譚帶您走進印度的強國夢，解密霸權DNA。

▲軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）