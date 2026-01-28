　
社會 社會焦點 保障人權

縣府約僱員賭博欠債　竟偽造「縣長印文」詐財！判2年繳庫10萬

▲總預算卡關，彰化縣政府3月資金將不足。（資料圖／ETtoday資料照）

▲彰化縣政府一名臨時約僱人員沉迷賭博詐騙廠商遭踢爆。（資料圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府一名負責輔導未登記工廠的劉姓約僱人員，因沉迷賭博積欠債務，竟將歪腦筋動到一間知名廠商身上。不僅變造縣府公文、偽造「縣長王惠美」印文，詐騙業者繳交「輔導金」中飽私囊，更謊稱有管道可協助標購國有土地，欲詐取近50萬元。東窗事發後，為掩飾犯行，甚至變造銀行存款明細欺瞞長官。遭法官依《貪污治罪條例》等罪判處2年徒刑，褫奪公權2年，但給予緩刑5年，需提供240小時義務勞務並支付公庫10萬元。

根據判決書，被告於民國112年9月至12月間，擔任彰化縣政府臨時約僱人員，負責南彰化某鄉鎮未登記工廠輔導業務。因沉迷賭博欠下債務，他竟利用職務之便行騙。

劉男首先鎖定一間知名老店。他從縣府公文系統列印一份真正的輔導金補正函，以剪貼方式變造公文內容，並偽造「縣長王惠美」的印文，製作成假公文。劉持假公文向業者訛稱，因其工廠面積申報有誤，需補繳新台幣6萬元輔導金。

業者信以為真，交付6萬元現金。劉男隨即到超商，將其中2萬元透過第三方支付購買博弈網站點數，其餘4萬元則放入自己口袋，用於償還私人貸款。

食髓知味的劉男同日更向業者誆稱，自己在國有財產署有「學長」可走後門，只需先付49萬元，即可優先標購工廠旁的畸零國有土地，無需排隊。業者一度填寫相關文件，但事後起疑，藉故拖延付款，並於察覺先前輔導金收據金額不符後報警，劉男這部分詐騙未能得逞。

業者報警後，劉男為取信於調查的科室主管，竟向同事取得縣府輔導金專戶的臺灣銀行明細查詢單，再次以剪貼方式變造，偽造出業者6萬元已入帳的記錄，行使此變造私文書以圖掩蓋犯行。

此外，劉男於112年12月結識友人後，又以「股票交割金不足」、「投資未上市股票」等各種藉口，在短短一週內詐騙14萬5600元，全數用於清償自身債務。

審理期間，劉瑞豪對所有犯罪事實均坦承不諱。法官認定其犯行，詐騙李女6萬元、偽造縣府公文及縣長印文、依涉犯貪污分別判處2年徒刑，緩刑5年，褫奪公權2年，並應於判決確定後2年內提供240小時義務勞務及向公庫支付10萬元，其次，變造銀行存款，依公務員行使變造私文書罪，詐騙友人另依詐欺取財等罪，判處有期徒刑3月，可易科罰金。

01/26 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

精神科名醫李光輝　入監前過世
Toyz成台灣女婿逃驅逐出境？　律師解答：仍有高風險
Toyz爆獄中結婚！篠崎泫「小腹隆起疑懷孕」澄清發聲
毛嘉慶被爆邀「女神級黨工」開房間　民眾黨：有收到檢舉
財部前次長戴立寧逝世　「曾頂撞蔣經國、央行總裁」
辦公室傳呻吟聲！　公司創辦人「激戰女網紅」影片瘋傳

存款全空！嬤拿房貸款450萬也被騙光

存款全空！嬤拿房貸款450萬也被騙光

婦人阿秀（化名）被指控在去年3月間將名下3個金融機構的帳戶交給詐騙集團使用，導致9名受害者被騙錢；但她到案之後表示，自己也是遭假檢警詐騙才會交出帳戶，結果不僅帳戶裡的存款被領光，連房子貸款的450萬元也沒了。新北地院法官日前審理之後，認為阿秀也是受到欺騙的可憐人，最終裁定無罪。

彰化男用「千元道具鈔」買檳榔賺900元　判拘50天

彰化男用「千元道具鈔」買檳榔賺900元　判拘50天

彰化男倒垃圾突襲鄰居　當街爆全武行

彰化男倒垃圾突襲鄰居　當街爆全武行

彰化鐵皮工廠火警　1人嗆傷送醫

彰化鐵皮工廠火警　1人嗆傷送醫

駕駛自撞和美庇護島　5個月發生9起

駕駛自撞和美庇護島　5個月發生9起

