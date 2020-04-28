怕影響客人抽菸關警報　資深消防員曝檢修真相「先通知你會關？」

記者黃翊婷／綜合報導

台北市錢櫃林森店火警案，初步確認起火點是在5樓儲藏室插座附近，但究竟是誰關閉自動灑水設備、火警受信總機等消防設備，仍有待檢警進一步調查。有資深消防員透露，其實要前往KTV等娛樂場所檢修消防設備，依法都要事先通知，檢查當下當然都一切正常，所以議員質疑「查不到動態違規」，的確有可能。

▼▲錢櫃林森店火警現場。（圖／消防局提供）

台北市議員陳重文27日質詢時提出質疑，錢櫃大火之所以造成5死1重傷的慘劇，是因為把消防系統關掉，消防局去檢查一定是復歸、都是正常的，若不合格就叫業者限期改善，臨時約的跟預期的稽查，其實效果不大，雖然KTV不能抽菸，但現實明顯不是如此，所以業者平時都會把通報系統關掉，就怕影響客人，等到要檢查再打開，當然怎麼查都查不到，「因為他是動態的違規」。台北市消防局副局長畢幼明也當場表示，「檢查是合格的，但過程中有動態違規」。

有資深消防員向《聯合新聞網》透露，定期檢修中間一定有不實狀況，一般都是由消防設備師進行檢查，如果不合格再通知業者改善，而且要前往複查時，依法要先行通知，既然業者都知道要檢查了，怎麼可能會把設備關起來，所以查不到也是有可能的。

▲王姓工頭到案說明。（圖／記者劉昌松攝）

此外，錢櫃林森店火警案不僅消防設備關閉疑點重重，還有逃出火場的客人指控，當時想從逃生門離開，卻發現上了鎖根本打不開，只好回到包廂等待救援。一名離職的錢櫃員工向《時報周刊》爆料，之所以會鎖上逃生門是因為有些客人會趁亂跑單，為了防止這些花招，主管就會要求員工把逃生門鎖上。

至於火警案的真相為何，根據火調結果顯示，起火點是該棟大樓5樓的KTV儲藏室，冒出火勢前105分鐘，王姓工頭曾進入儲藏室約10秒；他27日到案後坦言，曾拿雷射測距儀的電池進去充電，訊後被檢察官依過失致死等3罪嫌，諭令10萬元交保候傳。而詳細的起火原因仍有待火場鑑定最終報告出爐，才能進一步釐清相關責任。

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