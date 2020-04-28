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館長「大衛像」P圖遭控性騷擾　怒飆北市府：很好笑嗎！

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▲▼館長因大衛像P圖遭檢舉性騷擾，因此飆罵台北市社會局。（圖／翻攝自館長成吉思汗）

▲館長因大衛像P圖遭檢舉性騷擾，飆罵台北市社會局。（圖／翻攝自館長成吉思汗）

記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢遭檢舉性騷擾，並收到台北市社會局公文要求出席做說明，結果27日下午出席調查會議，才發現原來是他之前在臉書發了一張「大衛像」的照片，只不過雕像的臉變成他的臉，讓他氣得飆罵台北市政府，「很好笑嗎！」

館長27日晚間的直播中針對大衛像事件說明，「這可以成案？」這樣子要他花律師費去做說明，這個是藝術，這個是大衛像，而且這個也是粉絲P圖的，不是他P的，「是非對錯你分不清楚了嗎？濫訴濫告跟亂申訴你分不清楚了嗎？所以我的時間不是時間是不是？」

 ▲▼館長因大衛像P圖遭檢舉性騷擾，因此飆罵台北市社會局。（圖／翻攝自館長成吉思汗）

▲館長在直播中，出示社會局的公文。（圖／翻攝自館長成吉思汗）

館長表示，第一時間看到這張公文時，根本不知道發生什麼事情，對方也不願意說明發生什麼事情，27日開完會了才知道是大衛像的P圖，「全台北市難道沒有比我阿館這張圖更重要的事情？」

館長震怒飆罵，為了這一張公文，全公司連續3天上上下下都在徹查，包括員工、合作模特兒、健身房的客人都調查，「你公務員的時間是時間，我的時間不是時間啊！」為了這張公文，全公司雞飛狗跳，公司主管都在忙這件事。

館長強調，他最在乎的就是性騷擾相關的事情，「我也沒有在外面跑酒店，我也不搞小三，我也不嫖，我也不賭，我也不喝酒」甚至不跟女生直接通聯，連跟經紀人通電話也請助理代勞，盡可能做到不跟女孩子有所接觸，可以說他講話很機X，可以說他看起來像流氓，可以說他任何的不好，但是性騷擾的事情、跟女人的事情，是他最在乎的事情。

▲▼館長因大衛像P圖遭檢舉性騷擾，因此飆罵台北市社會局。（圖／翻攝自館長成吉思汗）

▲館長飆罵社會局浪費他的時間。（圖／翻攝自館長成吉思汗）

館長指出，他的生活幾乎沒有休假，下班就是回到家顧小孩、顧老婆、跟貓貓玩、然後看網頁研究政論、研究時事，有時候坐在電腦前一坐就是4~5個小時，常常回到家下午2點才會睡覺，6點又要起床，只睡4個小時，但是現在這樣「我感覺這叫欺負了啦！」

館長說，這個文他老婆也看到了，如果是一般人收到這種公文，被老婆看到肯定會家庭革命，他剛收到這個公文就開始幻想媒體會怎麼報導，網路上的酸民會怎麼對付他，連續3天忐忑不安，一直到去開了說明會之後才看到是這件事，底下的員工會認為老闆小題大作，這3天快被老闆操死，「很好笑嗎？你市政府認為這子媒什麼關係嗎？」這種東西是可以隨便寄的嗎？

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