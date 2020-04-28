錢櫃北市4分店遭勒令停業　民眾歡唱中途被「卡歌」無奈離場

▲錢櫃多家北市分店中，敦南店、南京店、松江店與中華店因消防檢查未過遭勒令停業。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

鑑於錢櫃林森店26日發生重大火警，台北市副市長黃珊珊27日緊急抽查錢櫃旗下的所有北市分店，多間錢櫃KTV中，僅有忠孝店消防合格可以營業，其餘的錢櫃敦南店、南京店、松江店與中華店等4間分店因消防設備查驗未過關，遭市府於27日晚間勒令停業，有民眾歡唱到一半被「卡歌」，無奈之下提前離開KTV。

《Ettoday》記者28日凌晨0時許，走訪4間遭勒令停業的錢櫃KTV分店，全數均已拉下鐵門停止營業，門口張貼有「建築消防安全檢查不合格場所」貼紙，並張貼台北市消防局的公文，告知該處因消防檢查未過遭勒令停業。有民眾表示，在錢櫃林森店發生大火後，這次進到錢櫃KTV消費還特地詢問逃生出口的位置，讓火警發生時能迅速逃難，只是沒想到歡唱到一半，電視螢幕就跳出KTV停業的資訊，雖然無奈但只得提前離開。

▲店門口張貼消防局公文，告知該處所因消防檢查不合格遭勒令停業。（圖／記者游宗樺攝）

根據消防局張貼的公文，4間錢櫃KTV經檢查後，由於存在公共安全上危害情形，為避免發生急迫危險，即日起勒令停業4天。依據消防局的檢查結果，錢櫃南京店未做防火管理，且廣播故；松江店逃生標示不清、廣播故障；敦南店內的避難器具、排煙設備故障；中華店未做防火管理、灑水頭堵塞、照明不良，由於這4間分店的消防檢查未過，消防局行文業者要求停業，待完成改善後才能復業。

▲錢櫃忠孝店人潮相較以往冷清不少。（圖／記者游宗樺攝）



消防局指出，林森店大火後，將針對台北市內封閉性娛樂場所加強檢查，除會針對消防安全設備檢查外，也會稽查防火區劃、防火避難設備等，如發現業者消防設備及防火管理不合格，消防局將會加重處分，並勒令停業，限期3日內改善相關的消防缺失，逾期未改善者將會連續處罰直到改善為止。

唯一一間有營業的錢櫃SOGO忠孝店凌晨有零星民眾進入消費，但人潮與以往同期相比冷清許多，對比之下門口排班的計程車則幾乎沒客可載。有計程車駕駛表示，自從新冠肺炎疫情爆發以來載客量就明顯下滑，現在又少了一個可以排班的地方會對生計造成影響，只得去其他還有營業的KTV排班。

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