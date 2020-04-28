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男疑闖紅燈撞傷騎士釀3傷　三重體育館前逾10輛機車遭波及

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▲▼陳男疑似闖紅燈撞倒三重區體育館前多輛機車。（圖／記者游宗樺攝）

▲一輛機車被壓在轎車底下。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導
新北市三重區28日上午5時許，一名男子開車行經中正北路與市前街路口時，疑似闖紅燈撞上一輛從左側經過路口的機車，男子撞到機車後繼續往前滑行，撞倒三重區綜合體育館前停放的一排逾10輛機車後停下，一共造成三名民眾受傷。警方獲報已到場處理，將調閱監視器釐清事發過程及原因。

陳姓駕駛（44歲）表示，晚間在朋友家聊天結束後，開車急著想回家，沿著中正北路往東行駛時貪快闖紅燈，遇到一輛機車自左側搶黃燈衝出來，煞車不及才會撞上，對傷者感到十分不好意思，為此懊悔不已。

▲▼陳男疑似闖紅燈撞倒三重區體育館前多輛機車。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼陳男疑似闖紅燈撞倒三重區體育館前多輛機車。（圖／記者游宗樺攝）

▲路邊多輛機車遭波及，地面留下大量機油。（圖／記者游宗樺攝）

由於事發時體育館前有多名晨運民眾，男子撞到機車後車輛繼續往前滑行，還撞上路邊2人，直到撞倒路邊停車格內約10輛機車後才停下。現場地面流滿機油，遭撞的機車卡在車底下，車體嚴重變形，陳男轎車車頭鈑金嚴重凹陷、破損。

▲▼陳男疑似闖紅燈撞倒三重區體育館前多輛機車。（圖／記者游宗樺攝）
▲陳男經酒測已排除酒駕肇事。（圖／記者游宗樺攝）

警消獲報到場，發現遭撞的機車騎士昏迷，緊急送往台北馬偕醫院急救，被波及的2名路人則是受到輕傷，被送往三重醫院急救。警方已在現場拍照採證，經酒測排除陳男酒駕，將會調閱監視器釐清事故發生原因及肇事責任。

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