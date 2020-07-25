　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新莊「池塘鬼屋」荒廢20年…水盆一撈超恐怖！鄰嘆：5F以下不敢開窗

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

新莊區讓當地居民頭痛20年的「池塘鬼屋」，逢雨必淹，已經淹到地下1樓。（圖／黃威彬攝）

 ▲新莊區讓當地居民頭痛20年的「池塘鬼屋」，逢雨必淹，已經淹到地下1樓。（圖／黃威彬攝）

圖、文／CTWANT

新北市新莊區新北大道7段某社區正後方，20年前有1棟5層樓住宅施工到一半，因為建商跟地主有糾紛，導致未再繼續建設，公寓成了廢棄建築，因為半開放的地下室每逢下雨就淹水，進而變成一個池塘，池塘中還有魚蝦聚集，被稱為「池塘鬼屋」，當地居民及里長憂心積水養孑孓，恐引起登革熱，新北市府雖年年會勘，卻無法可管，而地主和建商也擺爛不管，讓居民相當困擾。

「你看這麼多小蝦，還有大肚魚」。雙鳳里里長潘素娥穿著雨鞋從「池塘鬼屋」地下室走上來，手上的盆子裡滿是小魚小蝦，還有密密麻麻的黑色蟲子，看了讓人頭皮發麻。

本刊調查，這棟廢棄建物是在1999年興建，但是建商與地主之間有糾紛，蓋了5層樓就突然喊停，一直荒廢至今。尷尬的是，「池塘鬼屋」地下室算半開放，每逢大雨就淹水，原本地下室有2層，但現在已經淹到1樓，意外形成一個「天然池塘」。

廢棄建物的地下室變成池塘，里長和居民都擔心可能爆發本土登革熱。（圖／黃威彬攝）

▲廢棄建物的地下室變成池塘，里長和居民都擔心可能爆發本土登革熱。（圖／黃威彬攝）

每到夏季，政府大力宣導預防登革熱，潘素娥痛批「池塘」變成三不管地帶，市府相關局處每年會勘多次都沒用，因為這是私人土地，得要地主自己清理，甚至連里長到池塘投藥、噴灑，都怕因為進入私人地，而不小心吃上官司。

池塘的隔壁大樓住戶陳先生說，「有廢棄屋當鄰居很頭痛，我們社區5樓以下的住戶不敢開窗」，因為，「一開窗映入眼簾就是難看殘破的廢棄建物，更不用提可能有許多蚊蟲入侵」。而廢棄屋裏頭滿是雜物，牆上還有個蜂窩，地上也有死老鼠屍體，除了環境衛生問題，地方民眾更擔心那裡成了治安死角，遊民躲藏吸毒，甚至擔心會有歹徒藏匿於此。

對此，新北市衛生局表示，登革熱防疫分為「生物防治法」、「定時定期投藥」2種，已分別在4、5、6月派員做水質檢測，發現池塘內有大肚魚，也已進行生物防治，因此未裁罰。

廢棄的「池塘鬼屋」衛生以及安全讓人有疑慮，更誇張的是到地下室池塘隨手一撈就有許多大肚魚和小蝦。（圖／黃威彬攝）

▲廢棄的「池塘鬼屋」衛生以及安全讓人有疑慮，更誇張的是到地下室池塘隨手一撈就有許多大肚魚和小蝦。（圖／黃威彬攝）

環保局說，針對登革熱防治，已對池塘完成投藥；另外由於該建案屬於「施工中」，主管機關工務局已發文給建物起造人與土地所有權人，要求限期改善。工務局對此則說，該建物2008年已廢照，根據地方反映曾發文給起造人、承造人和監造人，要求善盡維護責任。但後續開罰時，由於年代久遠，已找不到負責人可開罰。

延伸閱讀
大樓變魚池2／新北市府局處互踢皮球　20年老問題難解
恆春小吃趣1／呷大麵　大碗滿載
時周大紅人　公主命1／郭雪芙　心裡的開關很脆弱

ET快訊
新莊「池塘鬼屋」荒廢20年…水盆一撈超恐怖！鄰嘆：5F以下不
拿身分證抽動滋券！意外揭穿男友「驚人秘密」：我被騙了8年
健身網紅遊澎湖「帥爬玄武岩」炫技　直播影片遭灌爆下架
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

情敵糾纏女友「先撞再殺」…15刀刺穿心肺奪命！凶手逃亡1年擁新歡

新莊「池塘鬼屋」荒廢20年…水盆一撈超恐怖！鄰嘆：5F以下不敢開窗

新北保母1打3！9月嬰翻身「奶瓶繩勒脖」眼臉出血窒息亡　悲劇原因曝光

「不想再吃泡麵」年輕女離家約性交易　到旅館反悔竟遭性侵

士林地檢署傳「女廁偷拍」　女職員一見大驚...嫌犯竟是男保全

臨停平交道黃網線12秒！騎士慘吃1.5萬罰單、吊照12月　台南罕見撤銷罰單

不滿老闆小氣找人搶劫…南港「鹹水雞達人」挨16刀重傷慘死　5男1女下場慘

影／人稱新莊最美女警！見失智男跌坐在地　身高180又散發仙氣的她把人載回家

影／建管處涉貪官員陳屍南湖大橋河面　「最後身影」獨自走上成美橋河堤

玉管處外包解說員發酒瘋！嘉明湖畔叫女山友陪睡　半夜嘶吼如山間鬼叫

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

IU挑戰飛行傘「啊啊啊」飆三段高音　緊盯呂珍九做菜：你沒騙人耶

基隆男「來回輾狗」！小黑狗血泊中掙扎…他竟下車補一腳

玖壹壹新歌首唱《過來我家坐》　洋蔥祝福媽媽「ㄙㄨˋㄩㄝˋ生日快樂」

殘忍！男子輾狗2次再狠踹一腳 秀傷口喊冤「好心救牠還被咬」

《佛瑞德遊記》顏值對決卻變成老司機高速飆車？！男人間的鬥劍聊射之旅！Feat RJ

情敵糾纏女友「先撞再殺」…15刀刺穿心肺奪命！凶手逃亡1年擁新歡

新莊「池塘鬼屋」荒廢20年…水盆一撈超恐怖！鄰嘆：5F以下不敢開窗

新北保母1打3！9月嬰翻身「奶瓶繩勒脖」眼臉出血窒息亡　悲劇原因曝光

「不想再吃泡麵」年輕女離家約性交易　到旅館反悔竟遭性侵

士林地檢署傳「女廁偷拍」　女職員一見大驚...嫌犯竟是男保全

臨停平交道黃網線12秒！騎士慘吃1.5萬罰單、吊照12月　台南罕見撤銷罰單

不滿老闆小氣找人搶劫…南港「鹹水雞達人」挨16刀重傷慘死　5男1女下場慘

影／人稱新莊最美女警！見失智男跌坐在地　身高180又散發仙氣的她把人載回家

影／建管處涉貪官員陳屍南湖大橋河面　「最後身影」獨自走上成美橋河堤

玉管處外包解說員發酒瘋！嘉明湖畔叫女山友陪睡　半夜嘶吼如山間鬼叫

Angelababy前任化妝師酸爆《甄嬛》女星！　「整容醫生不行啊」：贅皮都沒去乾淨

品木宣言「靈芝水」849元必囤！靠它趕走痘痘粉刺　消滅泛紅、蠟黃

情敵糾纏女友「先撞再殺」…15刀刺穿心肺奪命！凶手逃亡1年擁新歡

財政部：機車是移動污染源應負擔貨物稅改善空品！　網洗版罵爆…次長回應了

《101》許燦美苦熬15年終於出道！　曾是少女時代候選成員

孕婦比一般人更容易中暑！婦產科醫揭原因：天熱噁心想吐別當害喜

同居妹妹、哥哥「做家事狂踩地雷」！　郭雪芙收工回家氣哭：渾身不開心

Uber司機遭伸褲管摸鳥！惡乘客甩2000裝無辜：錢太少？　網怒爆「露出馬腳了」

藍鳥終於找到家了！　宣布落腳水牛城3A主場

新莊「池塘鬼屋」荒廢20年…水盆一撈超恐怖！鄰嘆：5F以下不敢開窗

工作太累...玻璃工人等紅燈睡著　路人狂拍叫不醒！消防破窗救援

社會熱門新聞

他臥舉「遭槓鈴壓頸」腦死　World Gym賠1320萬

精神科醫師偷腥　小三竟是護理長

國道貨櫃車連4撞！神奇金色客車完美閃避

5女友都叫「老婆」　時間管理大師帶她們歐亞非玩透透

即／3歲女童「噴槍灌肺」慘死！　父遭判1年10個月

年輕女離家性交易　竟因「不想再吃泡麵」

見失智男跌坐在地　身高180「仙氣女警」把人載回家

北市驚爆殘虐命案！22歲男「十指發黑」陳屍瑤山宮

開車來回輾死無辜黑狗　基隆男：好心救牠還被咬

玉管處外包解說員發酒瘋！嘉明湖畔叫女山友陪睡

24歲美籍師被撞雙腿全殘　求償1.9億判決出爐

台南科技廠女員工「腹部遭化骨水」潑濺！

士林地檢署驚傳女廁偷拍　嫌犯竟是男保全

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

更多熱門

相關新聞

見失智男跌坐在地　身高180「仙氣女警」把人載回家

見失智男跌坐在地　身高180「仙氣女警」把人載回家

新北市新莊區一名失智的中年男子，日前晚間7點多跌倒在中平路與立信五街口，警員朱孟柔獲報趕抵現場，調查發現男子跟85歲的母親同住泰山，不忍老母親舟車勞頓來接兒子，朱員決定開車將人載回家。當老母親看到兒子歸來，先被一旁身高180公分且外型亮眼的朱員驚豔，接著頻頻向她道謝。

三倍券攪爛成雪花　經濟部回應了

三倍券攪爛成雪花　經濟部回應了

新莊運動公園地下停車場　力拚2022年年6月完工

新莊運動公園地下停車場　力拚2022年年6月完工

詹惟中當眾質疑謝忻醜聞是「主動爆料」！

詹惟中當眾質疑謝忻醜聞是「主動爆料」！

學生高考後自殺！遺書曝「考98分都被罵」：感受不到父母的愛

學生高考後自殺！遺書曝「考98分都被罵」：感受不到父母的愛

關鍵字：

周刊王新莊鬼屋

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

癌末女兒穿上禮服：想見媽媽最後一面

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

小鐘《玩很大》大玩親親「擦槍走火」　眾人面前疑起生理反應

馬國畢當街「遭黑衣人暴力動手討債」！對嗆抵抗過程全被拍

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

快訊／2縣市大雨特報！午後防「強對流雷雨彈」連炸4天

他臥舉「遭槓鈴壓頸」腦死　World Gym賠1320萬

精神科醫師偷腥　小三竟是護理長

中國駐休士頓領事館關閉！美方人員破門而入

空氣凍結！阿嬤的花盆長出土河馬

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

國道貨櫃車連4撞！神奇金色客車完美閃避

921前夕也這樣？嘉義天空「血紅末日」焚燒

小資族買得起！中山區電梯大樓「開價398萬」

更多

最夯影音

更多
叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛
有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面