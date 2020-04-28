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全球確診破300萬大關！美軍安慰號病患清零　巴黎民眾「不甩警告」冒險外出聚集

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▲▼美軍安慰號醫療艦（USNS Comfort）。（圖／路透）

▲美軍「安慰號」（USNS Comfort）醫療艦達成階段性任務，將啟程繼續下一項醫療救援任務。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間28日上午4點半，全球累計確診已突破300萬例，死亡人數也超過21萬人，染疫人口直逼100萬人的美國就占全世界近3分之1。義大利儘管疫情放緩，但也即將在本周突破20萬人確診大關，成為全球第3。

美國累計確診98萬3848例、共5萬5735死，完成篩檢人數共543萬4943人。美東時間27日上午，停泊在紐約的美軍「安慰號」（USNS Comfort）完成醫療任務，船上最後一名新冠肺炎患者已經治癒下船，共182人曾經在船上接受過治療。如今「安慰號」準備周末啟程回維吉尼亞州進行全船消毒，之後前赴下一個醫療救援任務。

義大利方面，確診19萬9414例、2萬6977死，較前一日增加1739例確診、333死，總理孔蒂（Giuseppe Conte）26日發表談話，5月4日啟動第二階段解封，接下來是5月18日、6月1日，以及承諾9月讓校園恢復正常。

▲▼法國巴黎民眾在文森森林公園（ Bois de Vincennes park）沐浴陽光，不管政府的警告。（圖／路透）

▲法國巴黎民眾不理會政府勸告，已經開始到文森森林公園（ Bois de Vincennes park）沐浴陽光。（圖／路透）

法國確診16萬2220例、2萬3327死，儘管身陷歐洲疫情重災區之一，熱愛自由浪漫的巴黎民眾，仍無法在家中坐等5月11日全國解封日到來，已經紛紛開始冒險外出，周末運河邊及海濱步道出現人潮，公園和廣場也有不少人聚集。官員警告，若民眾太早鬆懈，防疫工作可能功虧一簣，疫情會再次失控。

伊朗及俄羅斯確診人數皆超越中國，伊朗累計9萬1472人染疫、5806死；俄羅斯8萬7417例確診、794死；中國8萬3912例確診、4637死。

非洲國家奈及利亞經濟體質脆弱，如今遇到爆發自中國武漢的新冠肺炎，國家社會皆受到重創，因此一批律師團已向法院提出集體訴訟，要求中國賠償2000億美元（約新台幣6兆元）。奈及利亞累計1273例確診、40死。

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