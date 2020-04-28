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巴黎市民不守封城令「公園曬太陽」　6.9萬人被開罰

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▲▼法國巴黎民眾在文森森林公園（ Bois de Vincennes park）沐浴陽光，不管政府的警告。（圖／路透）

▲法國巴黎民眾在文森森林公園（ Bois de Vincennes park）沐浴陽光，不管政府的警告。（圖／路透）

文／中央社巴黎27日綜合外電報導

法國定於5月11日解除全國封鎖限制，儘管官員警告民眾若太早放鬆警戒，恐使染疫人數再度激增，但在困坐家中6週後，愈來愈多巴黎市民冒險外出，顯然無法等到解封那天。

法新社報導，巴黎市的公園雖然已經關閉，但散步人潮受到春天陽光吸引，不顧嚴格的社交距離禁令，紛紛於週末前往運河邊及其他海濱步道蹓躂。

慢跑民眾則遍布無法封堵的人行道和公共草坪，尤其是聚集在巴黎市東西兩端的凡仙森林公園（Bois de Vincennes）及布洛涅森林（Bois de Boulogne）。

社交媒體流傳的一段影片顯示，數十位民眾25日晚間聚在巴黎市蒙馬特（Montmartre）的廣場，隨著法國已故女歌手黛莉達（Dalida）的歌曲「讓我跳舞」（Laissez-moi Danser）起舞。

警察幾乎立即出現驅散人群，但警方消息人士告訴法新社，未針對違反禁足規定開出罰單。沒有正當理由違規外出的民眾可罰款135歐元。

巴黎市議會第18區議員布爾納澤爾（Pierre-Yves Bournazel）表示：「整體而言，巴黎市民具有公民意識。但如果我們要避免新的感染，我們將必須尊重現行措施。」

官員25日指出，自3月17日實施封城措施以來，警方光在巴黎市就一共執行逾110萬次檢查，開出約6萬9000張罰單。

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