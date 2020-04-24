雲林通緝犯大膽租工廠製毒　警跟蹤埋伏起獲大量製毒原料

▲詹嫌於虎尾鎮租下一處倉庫作為製毒工廠，警方於屋內起獲大量製毒工具及化學原料。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局接獲線報指稱詹嫌男子有製毒品行為，經報請臺灣雲林地方檢察署朱檢察官啟仁指揮偵辦，於昨（24）日持臺灣雲林地方法院核發之搜索票，在雲林縣虎尾鎮查獲第三級毒品愷他命製毒處所，起獲大量製毒工具及化學原料，警方訊後以毒品危害防制條例第四條，製造第三級毒品移送地檢署。

詹嫌（30多歲）為雲林地檢署及臺南地檢署發布之槍砲、毒品通緝犯，於虎尾鎮承租一處倉庫，平日深居簡出，避免引起鄰居注意，適逢防疫期間民眾較少外出，不會引起鄰居注意，即利用倉庫做為製造毒品處所。縣警局刑警大隊偵三隊會同憲兵指揮部雲林憲兵隊等單位成立專案小組，多次埋伏蒐證後於日前聲請搜索票執行搜索。

▲縣警局刑警大隊偵三隊昨（24）日持搜索票於虎尾鎮查獲第三級毒品愷他命製毒處所，起獲大量製毒工具及化學原料。（圖／雲林縣警察局提供）

搜索發現詹嫌於倉庫中製造第三級毒品愷他命，經通報縣警局鑑識科前往現場鑑驗，查獲製毒原料、加熱攪伴器、脫水設備、活性碳、玻璃瓶、製毒手冊等證物扣案偵辦，相關器具經採證確定屬製作第三級毒品愷他命製程工具，警方訊後以毒品危害防制條例第四條，製造第三級毒品移送地檢署。

警察局顏旺盛局長呼籲，毒品犯罪為萬惡淵藪，民眾如有發現可疑人士購買大量化學原料或化工器具，疑似有製毒犯罪，可向警察單位提供線索，共同維護國人身體健康。

▲縣警局刑警大隊偵三隊昨（24）日持搜索票於虎尾鎮查獲第三級毒品愷他命製毒處所，起獲大量製毒工具及化學原料。（圖／雲林縣警察局提供）



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