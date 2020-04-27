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富邦人壽查出2錢櫃罹難者啟動理賠審核　傷者住院也可快速理賠

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▲▼台北市林森錢櫃ktv大火,火勢大抵控制後,消防隊員疲憊的在路邊休息。（圖／記者李毓康攝）

▲錢櫃KTV林森店昨日驚傳火警，造成5死、1命危、54人送醫的重大公安事件。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

台北市錢櫃KTV林森店昨日發生火警，釀成多人傷亡，為近年最嚴重的KTV公安死傷事故。富邦人壽今（27）日表示，經查後發現有2位罹難者為公司保戶，目前已派人慰問家屬，協助後續相關理賠事宜，另針對傷者也同步啟動住院快速理賠措施，理賠文件可日後再補，加速審核作業。

富邦人壽表示，秉持客戶關懷迅速且及時掌握名單，經查身故名單，有2名身故者為富邦人壽保戶，另外傷者名單持續確認中，發生此一重大公安事故，對死傷保戶與家屬均是沉重打擊，第一時間已請業務同仁前往慰問家屬、表達關心，並協助後續相關事宜，將採快速理賠處理、加速審核作業，協助傷者及家屬儘速復原。

此外，富邦人壽不僅已派員探訪慰問受傷保戶與身故保戶家屬，並同步啟動傷者住院快速理賠措施，凡經確認為公司保戶，其理賠文件可日後再補，加速審核作業，協助保戶獲得即時且足夠的醫療照護資源，讓受傷保戶與家屬能安心接受醫治。

針對此一大型公安事件，富邦人壽主動派員關懷、迅速掌握資訊，提供協助幫助保戶與家屬度過這次事故，若保戶與家屬需要相關協助，也可透過24小時電話諮詢服務專線0809-000-550取得聯繫。

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