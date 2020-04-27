「錢櫃10萬慰問金，人命那麼不值錢嗎？」　應曉薇促北市府協助成立自救會

▲市議員應曉薇要求市府成立自救會。（資料照／記者湯興漢攝）

記者楊亞璇／台北報導

錢櫃KTV林森北路店26日上午發生火災，錢櫃表示目前先對每位罹難者家屬致贈新台幣10萬元慰問金，其他部分後續再處理。對此，北市議員應曉薇27日下午質詢時要求市府協助受害者在三天內成立自救會，向錢櫃提出求償、理賠事務。市府表示，一定會立即辦理。

消防局副局長畢幼明表示，10點57分接獲報案，第一梯次11點02分到現場，趕到現場發現高樓濃煙冒出，119指揮中心跟現場指揮官聯繫，目前有幾號包廂還有民眾通話，除了佈線搶救，組成搜救隊人員前往指定包廂救援。中山分局長楊哲昌說明，檢察官下午會跟消防局、警察局火調科，與相關鑑識人員會勘。

建管處長張明森說，這個場所公安都有申報，申報是符合的，每年要申報一次，上一次是去年5月申報，今年要到6月申報，這次變更申請在1月核准，內容是兩台無障礙升降機、隔間變更以及排煙室變更。

應曉薇強調，北市要承擔，該咎責就咎責，錢櫃只給傷亡10萬塊錢慰問金，請問人命那麼不值錢嗎？還有一說，練台生董事長打電話給台北市政府，是解釋、道歉，還是關切？畢幼明、楊哲昌、張明森皆表示沒有接到任何電話。

應曉薇要求市府市長室明確給予回覆，是否有接到電話，「這根本是台北市之侮辱」，要嚴格辦理、究責到底。對於市長柯文哲最新說法是暫停營業，畢幼明回應，上午針對北市錢櫃等KTV已經開始執行稽查，如果合格可以營業。

應曉薇接著要求市府協助受害者在三天內成立自救會，向錢櫃提出求償、理賠事務，要求幫無辜市民提出求償；人要有同理心，企業要有良心，應幫他們成立自救會，否則訴訟過程很漫長，應盡快解決問題。對此，畢幼明表示，應該的，一定會立即辦理，會做的。

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