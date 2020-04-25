12天沒本土病例「51連假不取消」 蘇貞昌：聽阿中部長的話做好健康管理





▲行政院長蘇貞昌視察防疫旅館。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台北已經累積12天沒有本土病例，行政院長蘇貞昌23日指出，馬上就要來的五一連假目前規劃不取消。蘇貞昌25日受訪時再向國人呼籲，如果要出遊要聽衛福部長陳時中的建議，做好健康管理。

新冠肺炎疫情延燒，日前清明連假許多國人規劃國內旅遊，造成許多知名景點出現人潮擁擠的現象，一度引發群聚感染危機，也讓外界擔憂接下來的5月1日勞動節假期是不是應該要取消。對此，行政院長蘇貞昌24日表示，5月1日會如期休假，除非突然發生疫情大爆炸，否則到目前為止沒有要取消五一連假的計畫。

蘇貞昌25日受訪時表示，連續十二天沒有本土病例，台灣防疫工作被全世界肯定，五一連假要到了，勞工節是早規定好的節日，希望大家都照指揮中心規定的應該有的作為，包含社交距離、自我防衛、勤洗手等等都要做好。

蘇貞昌說，相信台灣當全世界都在鎖國封城，甚至禁止民眾出自己家門的時候，台灣是非常少數可以正常生活、自由出入，孩子還可以上學的國家，所以五一連假鼓勵民眾正常生活。

蘇貞昌進一步說明，昨天答詢是說，休假跟出遊並不完全一樣，出遊只要依照陳時中部長所給大家報告的做好自我健康管理，照規範來進行，這樣是保護自己檢康，也是減少社會負擔。