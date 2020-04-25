磐石艦疫情「關鍵日揭曉」　陳時中籲別恐慌：有問題面對處理它

▲24日的指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者蔡儀潔／台北報導

敦睦磐石艦爆發群聚感染引發社會恐慌，累計確診人數達到30人！指揮中心指揮官陳時中24日表示，距離此次軍艦群聚感染爆發已經是第6天，目前來看病例沒有進一步造成本土疫情，樂觀研判情況良好，觀察到4月30日就可以知道台灣能否過關。

指揮官陳時中24日特別說明，事發至今已第6天，還未看到第二層的傳播，但了解這段時間社會是痛苦的，因為大家努力這麼久了，但大家心慌對事情沒有幫助，他強調，「有問題我們面對它、處理它」，希望民眾不要恐慌。

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陳時中說，「接觸者無罪，其實接觸者比我們都更緊張」，而當社會緊張時，應同理心去想接觸者的心情，讓他們能安靜的待在家做好自主管理，「想想看跟確診者有接觸過的人心理如何，換做我們的話我們自己也覺得很害怕，而在人害怕、孤獨時，更需要大家的支持，不是對他不斷的獵巫，大家要有同理心才能度過難關。」

▲長達12天未新增本土確診個案。（圖／李偉強提供）



新冠肺炎疫情爆發近4個月，台灣自1月21日出現首例確診者，迄今累積428例確診病例。陳時中強調，本周連4天新冠肺炎確診病例都來自磐石艦，不僅未有歐美等境外移入個案，也長達12天未新增本土確診個案，「我們的態度就是準備好，為處理這些突發狀況」，呼籲民眾不要恐慌。