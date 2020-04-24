大推口罩外交僑民卻沒得拿　邱臣遠：感受很差

▲邱臣遠呼籲行政院，應想出辦法解決海外僑民沒口罩用的問題。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，但台灣因超前部署順利把疫病的影響降到最低，甚至在拉高口罩產能後，展開「口罩外交」援助他國友邦。民眾黨立委邱臣遠指出，許多國家都有台灣僑民，看到國家贈送口罩予他國自己卻拿不到，心裡難免不是滋味，24日質詢時要求行政院長蘇貞昌研擬解決方案，蘇也允諾會慎重考慮。

邱臣遠說，很多台商、眷屬、留學生等，這1個多月來一直跟行政院提出相關口罩需求，希望提供給旅居海外的台商國人使用。現在因為禁止出口到6月，對旅居海外國人有點傷心，因為今年選舉大家都回來支持、投票率很高，結果現在疫情期間竟然連口罩都沒辦法提供給海外國人。

根據資料，海外工作者約有73.7萬，非工作目的停留海外者如眷屬、學生等，約有33.6萬，計約107.3萬，但目前外交部跟僑委會僅提供5萬片給沒有二等親在國內的海外僑名。至於其他部分，邱臣遠說，是透過國內二等親幫他們訂購，而且是用二等親的額度，不慎合理。

邱臣遠說，有的海外僑民台商沒有親戚在台灣，就算有，也是用親戚的額度寄出國。邱說，這技術上很簡單，整個東南亞海外也才11.2萬僑民，口罩量需求不是很大，現在都可以用口罩做外交，但當地台商、留學生會有相對剝奪感，「我需要國家的時候竟然連這都沒辦法給我，這種感覺很差」。

邱臣遠建議，若量能上沒辦法估計，可以用管理的方式，譬如1個月就提供海外100萬、80萬片，讓他們實名制在網路上透過健保卡登記，你只要國內同意讓他出口到他的僑居國，透過外館實名制發送，錢都先付也沒有關係，「所以這對政府來講是一個小小的動作，你只要願意的話，所有海外台灣國人會感謝你」。

對此，蘇貞昌表示，「我們來慎重考慮」，日前僑委會來開會，也針對此議題在頭痛，主要是台商分布很廣，如果寄給僑委會也很難分。但邱臣遠說，或許外館人力不足、離城市太遠，但這都可以克服，只要願意做，海外台商會都願意幫忙。