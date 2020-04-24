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民眾黨：紓困2.0砸2.7億補貼商家卻忽視弱勢租屋族

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▲▼台灣民眾黨「1500億追加紓困預算 民眾黨來抓漏」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣民眾黨召開記者會，點出紓困2.0預算的缺漏。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院會23日通過紓困特別預算追加1500億元，送請立法院審議。民眾黨團24日召開記者會點出紓困2.0的不足之處，其中，特別預算光是針對台鐵、國際商港承租業者的補貼就高達2.7億，但對弱勢租屋族卻隻字未提；另外，弱勢族群補貼部分，有超過27萬人無法得到補助。此外，勞動部自營業者補貼的資格限制在勞保投保薪資2.4萬，導致許多人法申請補助。

民眾黨立院黨團今召開記者會，呼籲中央的紓困2.0方案一定要更加落實「救急、救窮、救難」，相關補助的申請門檻要考慮到更多弱勢民眾族群，別讓急需救助的基層民眾看得到卻吃不到。

民進黨團總召賴香伶表示，社區檢疫補助費用第一期紓困約1億，第二期再加1億1000萬，但至今相關經費補助辦法都還沒出來，質疑中央對於地方防疫補助預算的執行是否慢半拍？該防疫補助是用來協助地方政府防疫工作，讓里幹事可以確實從社區鄰里追蹤疫情，並協助和關心居家防疫，但政府執行效率太慢，應該要加速行政效率，確實將補貼交到前線防疫人員手中。

民眾黨團副總召張其祿說，為了避免房租成為民眾的負擔，建議需擴大住宅租金補貼資格範圍，提高租金補貼預算，達成疫情期間房東房客能共體時艱。但在紓困2.0提出的預算中，未見增加住宅租金補貼相關預算項目，此外，交通部光是針對台鐵、國際商港的承租業者之租金補貼，就超過2.7億，但對於弱勢租屋族卻隻字未提，「政府是否對於這些面對房租重擔者視而不見？」

另外，勞動部在第二次紓困特別預算編列300億元，針對自營業者補貼3萬元，共100萬人次，但賴香伶指出，自營業者的勞保投保薪資高的大多是中高齡勞工，勞動部卻將資格限制在勞保投保薪資24000元，導致許多受衝擊的中高齡自營業者，因門檻無法申請補助。賴質疑，該政策規劃，是否有差別待遇的狀況？紓困若沒有到位，會讓自營業者對政府失去信心。

▲▼台灣民眾黨「1500億追加紓困預算 民眾黨來抓漏」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

以緩濟急1400億從哪裡來？民眾黨籲說清楚

黨團幹事長高虹安則指出，因應疫情延燒，政府共祭出1兆500億元作為紓困，其中兩次紓困預算只有2100億，其他是移緩濟急1400億元與央行、郵政、各公股行庫的貸款額度也高達7000億；但國家的紓困與振興政策是整體的，立法院必須全盤了解，預算的審查才有意義。

民眾黨團表示，即使目前把紓困2100億元的特別預算案看了無數次，其實都只能看到部分，因為移緩濟急的經費1400億元，究竟有哪些經費被挪用，可能造成的影響與後續財務計畫，以及挪移後的經費使用進度、分配與合理性，若行政機關不提供說明，就無法審視整個紓困振興政策的合理與完整性。

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