艦長兄弟檔！陳道輝兄長大有來頭　兩人皆任拉法葉艦長

▲購自法國的拉法葉級巡防艦「康定艦」。(圖／軍聞社)

記者蘇晏男／台北報導

敦睦艦隊磐石艦爆出群聚染疫，支隊長陳道輝少將被調職懲處。據《三立新聞》報導，陳道輝兄長陳道興也是海軍少將，兩人更是拉法葉艦艇首對艦長兄弟檔。

報導指出兄弟倆皆熱愛海軍，陳道輝自私立中學畢業後先去讀中正預校，後來錄取海軍官校79年班，而陳道興則是於嘉義市私立輔仁高中畢業後，參加軍事聯招錄取海軍官校78年班，一路從海軍海洋監偵指揮部指揮官，擔任到如今的海軍計畫處長。

報導提到，陳道興在民國97年9月當上1203號西寧艦艦長，陳道輝則是於同年12月出任1202號康定艦艦長，成為我國海軍首對拉法葉艦艇兄弟檔艦長，這段經歷也變成當時海軍的一個佳話。

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