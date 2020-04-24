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敦睦艦隊染疫消息影響 台南藥局口罩、酒精、乾洗手買氣再起

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▲酒精可分為藥用酒精、醫療器械消毒用酒精、食用酒精、防疫酒精、工業酒精，民眾如果不清楚酒精的分類或使用的區分，可到藥局請教藥師。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲酒精可分為藥用酒精、醫療器械消毒用酒精、食用酒精、防疫酒精、工業酒精，民眾如果不清楚酒精的分類或使用的區分，可到藥局請教藥師。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因敦睦艦隊官兵染疫的消息，且足跡已遍及多個縣市，引起不少民眾緊張起來，除買口罩外，購買酒精、乾洗手來做清潔消毒的民眾又開始增加，相較上週有3天0確診，境外移入只增加1．2例，似有買氣加溫之勢。

台南市藥師公會指出，之前的疫情紓緩，可能讓民眾認為新冠肺炎疫情在台灣應該是接近尾聲，到藥局購買防疫相關用品的人數，從4月中起已明顯大幅下降，甚至防疫口罩，從上週五起就有藥局是呈現每天半滯銷、有餘量的情形。

請繼續往下閱讀...

惟隨著磐石艦官兵染疫人數累計到23日為止已達29例，且足跡所到之處不斷曝光增加，高雄除了是大家關注的大焦點外，隔鄰的台南，民眾的防疫升級準備又開始動起來，到藥局購買口罩、酒精、乾洗手這類防疫用品的人數也開始略為回升。

▲酒精可分為藥用酒精、醫療器械消毒用酒精、食用酒精、防疫酒精、工業酒精，民眾如果不清楚酒精的分類或使用的區分，可到藥局請教藥師。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有藥師就表示，原本也認為疫情可能準備要結束了，每週送來的72瓶防疫酒精都賣不完，很怕它一直送來，因為藥局沒那麼多空間可以擺放這些酒精，所以在上週也登記停止配送防疫酒精，但這幾天，好像買酒精的民眾又開始增加了，看來，可能又得要重新申請恢復防疫酒精的配送。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，疫情剛開始的時候，那時候的酒精是真的很難買到，各藥局架上的95％優質酒精、75％酒精或是酒精棉片都很快被民眾一掃而空，現在防疫酒精除了藥局有在賣，超商、大賣場也都在賣，大家買防疫酒精變得很容易，酒精的供應量也逐漸穩定。反倒是原本就屬於藥局通路專賣的乙類成藥75％藥用酒精，現在藥廠也都有開始小量出貨給藥局，對於慢性病患需使用到醫療等級的藥用酒精來做消毒時，就可到藥局購買。

▲酒精可分為藥用酒精、醫療器械消毒用酒精、食用酒精、防疫酒精、工業酒精，民眾如果不清楚酒精的分類或使用的區分，可到藥局請教藥師。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳振名也說，政府的防疫酒精，在玻璃瓶身的瓶標上有特別標註「未滅菌」，提醒會刺激眼睛、皮膚、呼吸系統，所以瓶標上也用斗大的紅字印有「防疫期間清潔專用」。請民眾用在擦拭物品做消毒，不建議拿來做醫療器材的消毒，也不要直接使用在皮膚上，當然也不建議做手部的消毒、殺菌使用，很多民眾不了解都把防疫酒精拿來當作乾洗手，那是不正確的。

吳振名強調說，除了防疫酒精，酒精也可再簡單區分為：藥用酒精、醫療器械消毒用酒精、食用酒精、工業酒精（甲醇）。有些人會把『異丙醇』拿來替代酒精使用，那是很危險的，民眾如果有不清楚酒精的分類或使用區分，也可到藥局請教藥師，必可得到滿意的答案。疫情隨時有變化，請民眾還是要時時提高防疫警覺來確保自身與家人的安全。

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