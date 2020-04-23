搶手機畫面曝光！陳道輝哽咽吐真相…海軍參謀長「箭步衝上」一把摸走

▲陳道輝講到哽咽，敖以智衝上前拿走電話。（圖／翻攝《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

海軍敦睦艦爆發新冠肺炎情，國防部將艦隊指揮官中將高嘉濱、支隊長少將陳道輝吊離現職。陳道輝22日接受電話備詢時，講到哽咽處，備詢現場的手機竟被搶走，引起軒然大波，雖然軍政部緊急澄清「不是滅證」，仍引發許多疑慮。對此，國防部回應，是為了顧及陳道輝的情緒，並非滅證。

陳道輝接受電話質詢時說明，艦隊在海上出現5人發燒時，有一員狀況較嚴重，所以有回報，另外4人接受醫療小組判斷後，診斷為一般感冒，所以沒有回報。至於是否有自行決定解散、誰決定解散等問題，陳道輝回應，他沒有權限，一切都是奉命執行，「我覺得非常抱歉，這是我穿上白軍服30年來，最痛苦的時刻。」

陳道輝說明，他已隔離5天，都沒有辦法睡覺，但他愛海軍、愛國軍、愛國人，講到激動處，更是開始哽咽。不過，就在此時，海軍參謀長敖以智立刻上前，將手機搶走。

▲聽見陳道輝語帶哽咽，梅家樹（圖右）快步上前，把手放在胸口。（圖／記者林敬旻攝）



依據影片畫面，陳道輝剛說完「我沒有做對不起…對不起大家的事」，海軍副司令梅家樹立刻上前，把雙手放在胸前，接著敖以智箭步衝上，將手機拿走，到主席台旁邊講電話。

質詢被中斷，引起許多外界議論。對此，政論名嘴李正皓出席東森節目《關鍵時刻》時批評，這叫「公然滅證」，「寶傑哥！官員備詢，你問到關鍵問題，你就應該問下去對不對？結果我們看到誰？左邊是敖以智，右邊那個頭髮比較少是梅家樹，一個海軍參謀長，一個海軍副司令，衝上台，把那個視訊電話拿走！」

對於這起風波，國防部軍政副部長張哲平解釋，敖以智上前將手機拿走，並非為了滅證，而是要顧及陳道輝的情緒，「這個時候，適不適合讓他繼續發言，也是召委同意後，他們才把手機拿走的。」

►美國熱銷「一鍋搞定」煎煮炒炸！特價968元～