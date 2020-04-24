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來點正能量！網掀起「正面照」熱潮　民眾：連桃花都變旺了

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▲來點正能量！網掀起「正面照」熱潮，民眾：連桃花都變旺了。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者張凱喨）

▲小七超級正面活動。（圖／翻攝網路）

▲最近網路上掀起一股正面照熱潮，網友們發揮創意上傳各種正面照。（圖／翻攝網路）

記者黃稜涵／採訪報導

最近網路上掀起一股正面照熱潮，網友們發揮創意，紛紛上傳各種正面照，再搭配暖心小語，讓人看著心情也跟著好起來，不少藝人網紅們也跟上這股熱潮！像是人氣小鮮肉連晨翔和施柏宇PO出超帥氣正面照，讓粉絲大飽眼福，伊林甜心李元圓則是放上三張俏皮正面照，跟粉絲說「一起等天晴吧」。

▲小七超級正面活動。（圖／翻攝網路）

▲連晨翔趁拍戲空擋拍多張正面照跟粉絲分享。（圖／翻攝網路）

▲小七超級正面活動。（圖／網友提供）

▲人氣小鮮肉施柏宇PO出超帥氣正面照跟上熱潮。（圖／翻攝網路）

▲小七超級正面活動。（圖／網友提供）

▲伊林甜心李元圓放上三張俏皮正面照，跟粉絲說「一起等天晴吧」。（圖／翻攝網路）

生活就是要來點正能量，民眾紛紛上傳他們的正面照，傳遞正能量態度，其中就有民眾上傳他的口罩正面照，笑說連桃花都變旺了！民眾表示，「現在戴口罩出門都不用化妝，突然覺得好像被搭訕的次數變多了，參加這個活動，最主要想讓大家開心一下，因為疫情的關係，大家都還蠻負面的，所以想說PO這比較有趣的梗，也讓朋友們笑一笑」。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼民眾表示，「現在戴口罩出門都不用化妝，突然覺得好像被搭訕的次數變多了」。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

有民眾提到，看到這些正面照照片，心情放鬆許多，「我是在上面看到很多網友自己放的照片，跟一些有趣的正能量小語都蠻KUSO的，看一看就覺得心情還蠻輕鬆開朗的」。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲有民眾提到，看到這些正面照照片，心情放鬆許多。（圖／記者張凱喨攝）

原來是7-ELEVEN舉辦「超級正面」活動，希望在大環境氛圍不佳的情況下，大家依舊保有超級正面的態度，現在只要上傳照片，並#超級正面 #7elevenlove，就有抽200元商品卡，還有機會可以登上7-ELEVEN門市的OPEN!CHANNEL，趕快上傳你的正面照，一起來點正能量 。

▼現在趕快上傳你的正面照，為社會帶來點正能量。（圖／翻攝網路）

▲小七超級正面活動。（圖／網友提供）

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